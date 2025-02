La «rampa imposible» de la Junta en Burgos. «Esa pendiente parece el Tourmalet»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Mañana infructuosa la que pasó este viernes José Luis al intentar acceder a la Delegación de la Junta en Burgos. A pesar de que tenía la cita para tratar sus asuntos reservada no pudo acceder al interior de las instalaciones. El, con movilidad reducida, se desplaza de manera independiente con su pequeño vehículo que permite solventar las barreras «siempre y cuando cumplan con unas condiciones mínimas», explica este ciudadano.

Se tuvo que quedar sin poder acceder al interior, sin realizar sus gestiones y con una gran impotencia porque la pasarela habilitada durante las obras de remodelación de la fachada del edificio de la Junta de Castilla y León tiene «una pendiente imposible». Lo ha intentado en dos ocasiones, con el motor de su silla al mayor ritmo de revoluciones, pero no ha podido superar la mitad de la rampa porque «esa pendiente parecía el Tourmalet».

Cuando pidió explicaciones porqué no podía acceder al interior de un edificio público, cuya institución vela por el acceso universal a los espacios de acceso de público cuando se solicitan permisos de apertura, no le ha gustado la solución. «No ha salido nadie a explicar la situación, ha venido un señor de la obra para decir que esto lo solucionan empujando la silla y no, no me parece que tengan que empujar mi moto porque yo tengo el derecho de poder acceder con mis propios medios y porque me va a estropear la moto que es con lo que me puedo mover», señaló enfadado. «No solo no hay acceso a un edificio público sino que ademá cuando he llamado para explicar que estaba en la puerta, que no podía entrar a realizar el trámite me dicen que lo haga por internet, cuando le he dicho que no tengo, la solución es que habilite a un tercero para gestionarlo», explicaba dolido.

La situación viene dada porque la rampa habilitada de manera temporal tiene la misma pendiente que la escalera de acceso que, al ser demasiado corta, hace que la pendiente sea inviable para una silla motorizada que es la que permite trasladarse de manera independiente a personas con movilidad reducida.

Desde la Delegación de la Junta en Burgos confirman que la pasarela habitual, más larga y con pendiente menos pronunciada, se ha inhabilitado al mismo tiempo que parte de la escalera de acceso por la parte de la Avenida Cantabria, como parte de los trabajos de adecuación de la instalación.

«Para evitar daños por la caída de cascotes o cualquier elemento que pueda caer durante los trabajos se corta el acceso en la zona», explican fuentes de la delegación de la Junta donde esta mañana se realizaba una presentación sobre el sistema de evaluación de la calidad de los servicios prestados al ciudadano.

Ante las preguntas de este periódico sobre la problemática presentada por José Luis, desde la institución han querido «en primer lugar pedir disculpas por el problema que ha tenido este ciudadano». Y en segundo lugar han avanzado que «se intentará arreglar de manera inmediata dentro del transcurso de la obra», explicaron.

Para José Luis y otras personas con movilidad reducida, esta situación es «una constante». Señalan las plazas de aparcamiento para quien tiene tarjeta de discapacidad es mínima «en la ciudad no se cumple una plaza para personas con movilidad reducida por cada cuarenta en ningún lado». Denuncia también que «en edificios públicos como el Mercado Sur o la propia Estación de Autobuses no se facilitan espacios de aparcamiento para personas con movilidad reducida», sostiene.

Las obras de remodelación de la sede de la Junta de Castilla y León tienen un presupuesto de 545.000 euros y consisten en la reparación y mejora del edificio que ahora se abordan en el exterior de la instalación.