El PSOE denuncia el "caos" del sistema de recarga de bonobús: "Tarda dos días en hacerse efectiva vía web"

"Es un caos". Tres palabras le bastaron a la concejal socialista Virginia Escudero para valorar la puesta en marcha del sistema provisional para recargar las tarjetas de autobús municipal. Y es que asegura que los auxiliares administrativos que se estrenaban en el Ayuntamiento con la tarea de atender las peticiones presenciales en los centros cívicos de la ciudad "están superados" por la demanda, pues se incorporaron el pasado viernes sin noción alguna de cómo realizar esta tarea.

"El personal de SMyT, ubicado ahora en Relaciones Laborales, se tiene que desplazar para formarles, porque lógicamente no saben cómo hacerlo aunque les hayan formado en 24 horas. Les han soltado a los leones. Incluso les faltan medios para ello", detallaba, para lamentar las "largas colas" que se forman en la sede del citado servicio, en Barrio Gimeno.

Denunciaba también Escudero que las recargas vía web tardan dos días en hacerse efectivas, detalle que se desconocía y ha supuesto que haya usuarios que no han podido abonar su viaje al pensar que ya disponían de dinero en su bonobús. "Estamos apañados", espetaba, convencida además de que "el pago en efectivo no va a ser posible y no solo en los quince días que anunció el Ayuntamiento". "Nos ha venido una moto", concluía, en referencia al concejal de Movilidad, José Antonio López, al que reclamó que "dé la cara" y reconozca ante los burgaleses "que no sabe lo que está haciendo".

Incidía así en el mensaje lanzado ya la pasada semana por Josué Temiño al instar al edil 'popular' a bajarse en esta parada y dejar paso a un compañero "que sea más capaz" para evitar "un desastre aún mayor".

Y es que, a juicio de los socialistas, lo único que se le puede atribuir a López hasta la fecha es "una pérdida millonaria" en las cuentas municipales. En ello abundaba Temiño, al sumar el millón al que se aproxima la deuda con la empresa responsable de la recarga de las tarjetas del bus hasta la semana pasada, Prepay, en pleno concurso de acreedores, a los 2,6 millones de fondos europeos que sí o sí, tras desestimarse el recurso presentado por el Ayuntamiento al Ministerio de Transportes a su negativa de ampliar la prórroga, tendrá que devolver la ciudad, quizá con intereses, al no cumplir con los plazos acordados para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones.

Cuestionaba con dureza el edil socialista el legado que en todo caso dejará el actual responsable de Movilidad e Ingeniería Industrial, con un "roto" de 3,6 millones. Y subiendo, auguró, pues la incertidumbre respecto a la alternativa para recargar el bonobús tras anunciar Prepay que dejaba de prestar servicio, provocó un gasto en masa de los burgaleses, preocupados por quedarse sin saldo ante la falta de información del Ayuntamiento sobre cómo iba a gestionar este servicio desde el día 15 de febrero. "Estamos aquí para facilitar la vida a los ciudadanos, no para complicársela", subrayaba.

Cabe recordar que hasta el 13 López no desvelaba el 'misterio'. "Tras meses sin hacer nada, lo que provocan con su mala gestión es que los ciudadanos ingresen un volumen de dinero notable en los últimos días que se va para el administrador concursal. En el próximo consejo de administración del SMyT preguntaremos por la cuantía recaudada entre que se hace público el día que Prepay dejará de prestar servicio hasta la puesta en marcha del sistema actual", avanzaba.

Quejas sin respuesta

Escudero añadió al 'currículum' de López el "gran aumento" de las quejas recibidas a través del 010 por el servicio de autobuses urbanos. En suma, en el último trimestre de 2024 acaparó el 18% de las reclamaciones, un 7% más que en el anterior periodo. Con todo, lo realmente preocupante para la concejal socialista es que buena parte de ellas se quedan sin respuesta. 55 entre octubre y diciembre, de un total de 255, y hasta 119 entre julio y septiembre. "Mintió cuando le preguntamos al respecto y respondió que atendían, pero fuera del plazo registrado por el informe, pues posteriormente consultamos a los técnicos y seguían sin respuesta", lamentaba.