Pleno de Burgos: PP y Vox dan luz verde a la modificación de crédito en medio de un cruce de reproches con el PSOE

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos ha dado luz verde definitiva a la modificación de crédito de 29,5 millones de euros. Lo ha hecho con los esperados votos favorables de PP y Vox y la abstención de los socialistas y en medio de un clima de reproches.

La modificación recoge una partida de 23 millones de euros para aliviar la deuda del Ayuntamiento, que actualmente es de 166 millones de euros, con los consorcios incluidos. Además, suma otro apartado que quiere cambiar el modo de financiar algunas inversiones de 2025, que se financiarán con los remanentes.

Si bien inicialmente este apartado de la modificación ascendía a 7,5 millones de euros, tras alcanzar un acuerdo con Vox, la cantidad se redujo en un millón de euros, quedándose en 6,5 millones de euros. Una disminución que responde a la retirada de varios proyectos, como el carril bici de la calle López Bravo y la Avenida de la Industria, la pasarela del Paseo de la Isla y la rehabilitación del Ambigú del mismo espacio.

Precisamente la eliminación de la rehabilitación del Ambigú servía al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, para echar en cara a los ediles de Vox que «se han convertido en la muleta del PP» y que «están regalando la legislatura a Ayala» a pesar de que «les han echado del equipo de Gobierno».

Y es que, tal y como señaló el socialista «mientras que Ayala retiraba de la modificación de crédito la rehabilitación del Ambigú» para «contentar a Vox» y «lograr su voto favorable», el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, «daba luz verde al proyecto a través en la última comisión de Urbanismo».

En este sentido, De la Rosa echó en cara al portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores que «no está haciendo oposición al PP a pesar de haberles echado del Gobierno». «No estamos aquí para plegarnos ante el equipo de Gobierno», sentenció, al tiempo que aseguró que «esta modificación es la antesala a la siguiente modificación millonaria que el PP tratará de aprobar ‘pasteleando’ con ustedes». Ante las acusaciones, el portavoz de Vox lamentó que «los socialistas no han votado a favor de una modificación con cuestiones con las que está de acuerdo».

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, echó en cara a De la Rosa que «si bien ahora predica la importancia de aislar a Vox en las administraciones, cuando fue alcalde lo fue gracias a la abstención de Vox, saltándose los principios de cordón sanitario que ahora alega para no pactar nada con Vox».

Ante la crítica, De la Rosa, acusó a Ayala de no cumplir con «su palabra» y es que, si bien en campaña aseguró que no gobernaría si no era la lista más votada, «sigue sentada en la silla de Alcaldía a pesar de estar en minoría». «Usted no ha ganado las elecciones nunca», criticó a la ‘popular’.

Liquidación 2024

El Pleno municipal también dio cuenta de la liquidación del ejercicio 2024, informe que evalúa la ejecución del presupuesto en función de los ingresos y gastos.

El presupuesto final de 2024 ascendió a 328 millones de euros, con las modificaciones incluidas. «En el capítulo de gastos, el Ayuntamiento de Burgos cerró el ejercicio con un total de 240 millones de euros ejecutados, lo que supone un 73,2% del total presupuestado», recordó el concejal de Hacienda, Ángel Jesús Manzanedo.

Asimismo, señaló que «la liquidación consolidada refleja un cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, fijado en 15,07 millones de euros». Además, «los datos confirman un superávit municipal de 69,5 millones de euros».

Ante estos datos, Martínez- Acitores lamentó que Manzanedo «no haya dicho que se han ejecutado solo el 26,6% de las inversiones reales» y pidió «seguir trabajando para mejorar la ejecución». Sobre esta cuestión, De la Rosa señaló que «se trata de un dato preocupante» y «muy mejorable».

«Es un suspenso en la gestión de este equipo de Gobierno en minoría», sentenció, al tiempo que señaló otros datos «negativos» del estado de las cuentas municipales. «El remanente de tesorería es de 69 millones, nueve menos que el año 2023, pero los fondos líquidos de la caja son de 95,5 millones, más que en 2023». Esto significa que «no es que hagan más, es que pagan más tarde» y «es una falacia que la derecha gobierna mejor».

A este tenor, Manzanedo defendió «la estabilidad financiera del Ayuntamiento, el cumplimiento de la regla de gasto y la consolidación del nivel de deuda» y recordó como dato «muy positivo» que «el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido notablemente, pasando a 13,52 días, muy por debajo del límite de 30 días que establece la ley».