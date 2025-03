Fer Niño: “Estamos muy motivados y concentrados en el partido contra el Eldense”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delantero del Burgos CF Fer Niño destaca la buena racha del equipo, con cuatro victorias seguidas, en la previa ante el importante partido ante el Eldense. “Hacer cuatro victorias en Segunda División es muy complicado. El equipo está feliz y con ganas de trabajar más para seguir sumando”, destaca Niño.

Recuerda que el equipo está en un buen momento y ya no mira la clasificación con miedo. “Estamos positivos porque lo hemos pasado mal y ahora podemos disfrutar mucho más de la temporada. ¿Por qué no el Play-Off? Ojalá podamos mirar hacia ese objetivo, pero todavía quedan muchos partidos y tenemos que seguir yendo paso a paso”.

Sobre el rival destaca que es un conjunto complicado. “El Eldense me parece un equipo durísimo. En casa compiten de forma espectacular y, además, ellos se juegan la vida. Va a ser un partido muy bonito”. Además, “el partido de este sábado sigue siendo una final. Nos puede impulsar para pelear por estar más arriba en la clasificación”.

Valora la buena trayectoria del equipo. “Hemos ganado los últimos cuatro partidos, pero han sido choques de muchísima tensión y eso se ha notado en el juego y en todos los aspectos. Ahora esperemos estar más liberados y poder mostrar nuestro mejor fútbol”, asegura.

Tampoco descarta aspirar a entrar en el playoff. “¿Quién no mira a la clasificación ahora y se sorprende al vernos a seis puntos del Play-Off? Pero no podemos mirar tan hacia adelante teniendo un partido tan importante como el de este fin de semana para el que estamos súper concentrados y súper motivados”, comenta.

Tiene claro que “lo que vale en el fútbol es el gol. Partimos de la base de no encajar, porque lo más importante es tener un buen bloque defensivo. El gol a favor hay días que se da más y otros que menos, hay que tener paciencia”.

Sobre su situación en el equipo, Niño destaca que “los delanteros vivimos del gol. He pasado momentos complicados de cara a puerta esta temporada, pero he conseguido desatascar esa mala racha en los últimos partidos y eso me hace estar más feliz y cómodo en el campo. Creo que se me nota”.

Añade que “he estado trabajando con profesionales de la psicología porque me parece algo imprescindible. El fútbol no siempre es bonito y se pasan momentos desagradables. Ojalá fuese todo sobre ruedas, pero no es así y se aprende mucho de esos malos momentos”. Confía en que “en este tramo final de temporada se vea a un Fer Niño contento, más que motivado y con mucha ilusión de escalar puestos hacia arriba en la clasificación”.