Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Se avecinan novedades en la Ofrenda Floral a Santa María la Mayor y sientan bien entre los participantes del homenaje a la patrona de la ciudad de Burgos. La talla se ubicará en el centro de la plaza y una estructura permitirá crear un manto en torno a la imagen en vez de los paneles con dibujos con el color de las flores que se habían realizado en los últimos años. La propuesta que ha liderado la alcaldesa Cristina Ayala ha ha sentado bien entre los peñistas y entre los integrantes de la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos, Flojabur.

Los cambios buscan hacer la ofrenda más visual y contribuir a la candidatura de Burgos 2031.ECB

«Llevamos muchos años con los paneles y haciendo un poco lo mismo primero fueron ramos de flores en función de cada peña, después se organizaron los paneles con dibujos estipulando cada tipo de flor que llevabamos cada uno y yo creo que esta bien intentar mejorar las cosas», señala el presidente de la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, Miguel Santamaría.

«Estamos mirando los cambios y es un perfil diferente en el que la virgen mirará hacia Nuño Rasura y contará con una estructura en forma de manto en el medio de la plaza y entiendo que nos puede dar más fluidez porque nos pemitirá a los peñistas dos itinerarios para dejar las flores al lado izquierdo y al derecho», explica el presidente de la Hermandad de Peñas y Casas Regionales de Burgos, José Manuel Carbonell.

El objetivo es plantear una nueva forma de vivir el día grande de las Fiestas de San Pedro y San Pablo el próximo 29 de junio. Son conscientes de que los cambios son arriesgados pero están dispuestos a asumirlos. «Todo lo que sea que quede más bonito y luzca más bienvenido sea, vamos a probar, porque somos conscientes que se tienen que cambiar cosas pero hacerlo con cuidado porque la gente es tradicional y más en eventos como la Ofrenda Floral», reconoce Santamaría.

También entienden que son cambios que permiten probar y, si no funcionan, no tienen problema en volver a lo de antes. «Todo lo que sea renovar es positivo, luego si el cambio no cala, a tiempo estamos de cambiar lo que no gusta lo que no funciona o volver a lo de antes igual que ya pasó con la Cabalgata nocturna», apunta Carbonell.

La Ofrenda Floral arrancó hace 70 años cuando la entonces reina de las fiestas, entonces la mujer del alcalde, María Mercedes Moliner, recibió tantos ramos de flores que decidió, «de manera espontánea» llevarlos a Santa María la Mayor en la Catedral de Burgos. Aquello se transformó en una ofrenda floral al estilo de las que se realizaban en las fiestas de Valencia auspiciados por Tomás Sanmartí presidente de la Casa regional de Valencia en Burgos.

Ahora la renovación de la Ofrenda Floral a Santa María la Mayor también mira a Valencia y a Zaragoza con la Virgen del Pilar como se hizo entonces. «Quizás haya quien piense que la talla de Santa María la Mayor es pequeña, que está sentada y es verdad que complica un poco el armazón del manto pero también es cierto que la Virgen del Pilar es mucho más pequeña, en cuanto al manto de Valencia es difícil porque ahí si es un busto y el manto queda un poco de otra manera, vamos viendo como encaja y veremos», añaden desde la Federación de Peñas.

Para los floristas la propuesta de la alcaldesa Cristina Ayala en los cambios de la Ofrenda Floral que coordina el Comité de Floclore de la Ciudad de Burgos es «una excelente noticia». Apuntan desde la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos, Flojabur, que «siempre nos hemos sentido muy orgullosos de que la ciudad se involucre tanto en uno de los actos principales de nuestras fiestas mayores». La presidenta de FlojaBur, Jimena Barriuso, traslada que «todos los asociados estamos aquí para lo que la ciudad nos necesite y comunicaremos a todos nuestros asociados las instrucciones necesarias para que la ofrenda tenga un resultado digno de nuestra patrona».

El reto permite dar más importancia, botao y reseña al día más importante de la Semana Grande de Burgos. Este día ya se ha ido adornando de actos como el homenaje a la jota en la Plaza Mayor tras la ofrenda en la Plaza del Rey San Fernando, la recepción oficial de las fiestas, y la guinda será en este 2025 un giro radical a la ofrenda floral que permitirá colocar a la imagen en el centro de la plaza permitiendo una visión 360 grados del resultado final en vez de los paneles tradicionales.

La idea de transformar este evento tan tradicional parte del Consejo Municipal de Cultura en coordinación con el Comité de Folclore de la Ciudad de Burgos que es quien tradicionalmente organiza el acto. Ambas entidades han contado con el apoyo personal de Ayala que busca enmarcar esta transformación en las acciones con la que el Ayuntamiento quiere concurrir en su proyecto de Capital Europea de la Cultura en 2031. El reto es no sólo ajustar los días de fiesta, en un cambio que ya empieza a calar en torno a la Semana Grande de Burgos, pero, también, impulsar la realización de eventos de calidad, llamativos y de una menor duración que permita disfrutarse.