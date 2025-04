Orgullo rural, música en directo y apoyo a la salud mental

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El listón va subiendo poco a poco. Sin necesidad de correr pero «dando visibilidad al pueblo». A punto de cumplir su cuarta edición, el Reineta Fest, en Sedano, es un oasis musical en plena primavera. Un soplo de aire fresco antes de que el calendario se abarrote de festivales aquí y allá, dentro y fuera de la España vaciada. Con los pies en la tierra, el esfuerzo colectivo como seña de identidad y una causa solidaria a la que prestar apoyo. En este caso, la de la Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame).

Todo a punto, salvo los típicos flecos de última hora, para que el rock inunde el polideportivo municipal de Sedano este sábado 12 de abril. El cartel, como ya es costumbre, supera las expectativas del año anterior. En cabeza, los incombustibles Koma con Una ligera mejoría antes de la muerte (2024) pegando fuerte todavía y un amplio repertorio de clásicos que son historia del metal patrio. Junto al combo navarro, la gran revelación del punk estatal, tan ácida como desternillante y sin miedo a experimentar: Catalina Grande Piñón Pequeño.

Reineta Fest sigue «apostando por los grupos de Burgos». Desde la primera edición con bandas de la zona hasta la última (sea cuando sea). Desde Aranda de Duero, los míticos Zirrosis siempre aportan solvencia y una gran número de seguidores que se saben sus letras al dedillo. También los Akaldo, a base de versiones y su Templo del Rock and Roll como himno, arrastran una legión tan variopinta como fiestera. Por su parte, los pradoluenguinos Juicio Final aportarán ese toque ska que entra como agua de mayo en cualquier festival.

Habrá jaleo antes de los conciertos. Como mínimo, desde el mediodía gracias al taller de cuero, impartido por Lola y Nube, para todos los públicos. Para amenizar el vermú, la rapera Ana Maes abrirá la veda musical en el parking del polideportivo. Después de comer, en torno a las 17:30 horas, Prosame organizará una partida de trivial relacionado con la salud mental. Aparte, la entidad habilitará un stand informativo, venderá cartones para un bingo solidario entre bolo y bolo e instalará un photocall. De cada entrada vendida, la asociación se llevará un euro. Una «gran ayuda», tal y como reconoce desde Prosame Natalia del Río, que servirá para financiar la reforma de la nueva sede que se ubicará en Parralillos.

A pocos días de celebrar la cuarta entrega, el presidente de la Asociación Pajariteros de Sedano, Mario Fernández, espera el clásico «arreón» que permita acariciar el lleno. Por la experiencia de años anteriores, mucha gente se decide a última hora y la venta en taquilla siempre funciona. No obstante, «el tiempo no es problema» desde que en 2024 se cambió la plaza del pueblo por el polideportivo para los conciertos.

Con las entradas aún disponibles en los bares El Centro y El Molino de Sedano, La Taberna de Montorio y La Playa y Comuneros en Burgos, así como a través de la plataforma Wegow, los organizadores del evento confían en el potencial de un cartel diseñado para «atraer público de otras provincias». Para facilitar los desplazamientos, se fletará un autobús desde la capital, con salida en la iglesia Santa María la Real y Antigua de Gamonal y la plaza de España. Prácticamente ocupadas todas las plazas, no se descarta contratar otro si la demanda se dispara.

Cartel de la cuarta edición del Reineta Fest.

También habrá zona de acampada «a 600 metros del recinto» y la posibilidad de estacionar autocaravanas. De esta forma, se garantiza la comodidad de los asistentes que prefieren hacer noche en lugar de coger el coche a altas horas de la madrugada. Conviene tener en cuenta, y así lo remarca Fernández, que el festival no admite pagos con tarjeta y Sedano carece de cajero. Por lo tanto, no queda otra que llevar dinero en efectivo.

Cuatro años no son nada, pero sí dejan el suficiente poso como para hacer balance. Lo «mejor», a juicio del presidente de Pajariteros, es que el Reineta ha sido capaz de generar un «ambiente muy familiar» en el que «los grupos están a gusto y el público también». El secreto no es otro que el «trato cercano» que tanto brilla por su ausencia en los macrofestivales. Lo «más duro», aunque sarna con gusto no pica, es «organizar todo esto con tan poca gente». Al final, no queda otra que «tirar de imaginación». Pero todo acaba saliendo y, bien mirado, «si somos muchos te puedes descoordinar». Aun así, el trabajo que desempeñan los voluntarios resulta fundamental para que la cita pueda seguir adelante.

«Estamos encantados», confiesa Del Río inmensamente agradecida tras recibir el ofrecimiento del Reineta Fest para aportar tan valioso granito de arena. No solo por la ayuda económica para la consolidación de su nueva sede, sino también por la oportunidad de dar a conocer su labor diaria. Y vaya si hace falta, ya que «hay cada vez más personas en los talleres ocupacionales» y los problemas de salud mental han aumentado exponencialmente en los últimos años. Sobre todo entre «gente joven» debido a determinados «hábitos de consumo» poco saludables.

Mientras en Prosame ya vislumbra una nueva Marcha Solidaria el 27 de abril y un par de actividades en mayo que servirán para seguir recaudando fondos, desde la Asociación Pajariteros de Sedano aún no se ha hablado del quinto aniversario del Reineta Fest. «Vamos festival a festival», comenta Fernández entre risas sin pasar por alto que, obviamente, se intentará «hacer algo bonito» porque la efeméride lo merece.