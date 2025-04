Burgos ejecuta el 66% de los fondos europeos a los que se ha presentado

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Burgos lleva ejecutada la cantidad de 28.323.908 euros de fondos europeos, de los 42.885.195 euros a los que se ha presentado para financiar inversiones en la ciudad, mejoras medioambientales y vinculadas al turismo.

De esta manera, se habría logrado emplear el 66% de la cuantía de los Next Generation, si bien se han devuelto hasta ahora otros 2 millones de euros que no se justificaron en plazo. En esta cifra no están incluidos los fondos obtenidos para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), otros 2,6 millones de euros, que habría que entregar al Ministerio de Transportes al no cumplir con este proyecto antes del 31 de diciembre de 2024. Por tanto, la previsión de reintegro se alzaría hasta los 4,6 millones de euros.

Estos son los datos facilitados por el equipo de Gobierno del Partido Popular tras la reunión de la segunda comisión especial de los fondos europeos en la que se da cuenta del seguimiento de los proyectos que cuentan con financiación de la Unión Europea dentro del plan para recuperación, transformación y resiliencia, activado tras la pandemia.

Según la información expuesta por los concejales Ángel Manzanedo (Hacienda), Carlos Niño (Medio Ambiente y Turismo) y del técnico Guillermo Pérez, que comparecieron tras la reunión, todavía no se ha reclamado de manera oficial el importe que la ciudad recibió para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la primera convocatoria. Entonces, en los dos millones reintegrados hasta la fecha, la mayor cuantía (1,4 millones) obedecen a las peatonalizaciones de Gamonal, las obras se desarrollaron con éxito, pero se gastó menos de lo previsto y, por tanto, se hizo necesario entregar esa cantidad tras justificar las facturas.

Entre los proyectos que se financian con dinero proveniente de Europa próximos a finalizar se encuentra la instalación de los pasos de peatones inteligentes y de la plataforma digital para ordenar la carga y descarga en la ciudad. La fecha de finalización de ambos es el 30 de junio de 2025. En relación con la iluminación y semaforización de cruces para ganar en seguridad vial, se indica que la fecha de recepción de las obras está prevista para mayo de 2025. La ciudad obtuvo para estas cuestiones la cantidad de 4.171.767 euros para financiar proyectos por valor de 5.608.709 euros.

Las obras de remodelación integral del edificio de Policía Local y Bomberos es otra de las importantes actuaciones que se financian con fondos europeos. Del coste del proyecto, que se eleva a 7.859.000 euros, 3,3 obedecen a estas partidas europeas. La ejecución de las actuaciones debe estar concluidas en marzo de 2026 (31 de marzo de 2026). Según relataba Manzanedo, «los trabajos se están desarrollando en tiempo y forma» para cumplir con ese plazo, ya que se espera la recepción de las obras para primeros de marzo del próximo año.

Las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, de acuerdo a la cual se obtuvieron 5.138.000 euros, tienen que finalizarse antes del próximo 31 de diciembre. En este apartado, se incluyen hasta 25 proyectos como la adquisición de vehículos lanzadera al Castillo (bicicletas eléctricas) cuyo contrato está a punto de firmarse. La señalización de monumentos, las mejoras en el Castillo, la ciclabilidad de zonas turísticas (carril bici a Huelgas) y la mejora medioambiental del Humedal son otras de las actuaciones en marcha, según el repaso realizado por el concejal de Hacienda.

Relacionado con el turismo, el Ayuntamiento ha recibido recientemente 1,67 millones de euros procedentes de fondos europeos para la puesta en marcha del proyecto ‘Burgos Integración de Turismo Inteligente’.

En el área de Medio Ambiente se ha informado del proyecto para adaptar el centro de tratamiento de residuos de Cortes para el tratamiento mecanicobiológico que cuenta con una subvención de 1.106.029 euros de un coste total de 1.488.000 euros. En concreto, se pondrá en marcha la línea de orgánico, cuyas obras ejecutará la empresa pública Somacyl y podrían comenzar en verano, según aseguró Carlos Niño. Las actuaciones tienen que finalizarse antes del 31 de mayo de 2026.