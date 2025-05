De la Rosa califica de «vodevil» el enfado de Vox con Ayala por el túnel de la calle Santander

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, califica de «vodevil» o «pantomima» el enfado representado este lunes por Vox en relación con las negociaciones que mantiene con el equipo de Gobierno del PP para llegar a un acuerdo sobre la segunda modificación presupuestaria, que permitiría incorporar algo más de 14 millones a las cuentas municipales para realizar inversiones.

El concejal opina que ambos partidos volverán a entenderse y que Vox regalará «prácticamente a cambio de nada» un nuevo acuerdo con el PP de Cristina Ayala.

Este lunes el grupo municipal de Vox denunció ante los medios que los populares habían incluido «de tapadillo» partida para poner en marcha el proyecto Xpande con la previsión de encargar el diseño del túnel de la calle Santander. En concreto, 1,3 millones de euros de los cuales 60.000 se ejecutarían este 2025 con la firma del contrato. A la vista de que se contemplaba esta actuación sin habérselo especificado de manera concreta, desde Vox se sintieron engañados, porque llevan meses esperando una reunión con el equipo de Gobierno para que les informe con más detalle de su propuesta para la movilidad en el centro de Burgos.

De la Rosa, por su parte, a la vez de asistir como espectador a este rifirrafe entre Vox y PP, considera que está en el deber de advertir a los burgaleses y de tranquilizar al portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, afirmando que «el túnel de la calle Santander no se va a hacer». Entiende que en este mandato no dará tiempo a mover una piedra y que en el siguiente quien gobierne no querrá ser heredero de «esta carga, ni siquiera el PP».

Por concretar, el socialista opina que redactar y aprobar un proyecto de estas características llevará mucho tiempo, porque se requerirán como mínimo informes de Patrimonio, de Icomos y quizá hasta de la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero De la Rosa va más allá y prevé que los populares «no materializaron ninguna de sus ocurrencias». De Expo Burgos, como mucho, habrá una explanada para las barracas, y no va a haber nuevos polideportivos ni campos de rugby en el entorno del Hospital del Rey.

El portavoz municipal del PSOE asegura que no le salen las cuentas y que, a pesar de los anuncios del PP, si quieren «meter» 20 millones de euros en el Mercado Norte, no será posible ejecutar más «porque los técnicos municipales son los que son y al año se pueden ejecutar en Burgos del orden de 16 o 17 millones de euros, por mucho que se tengan 70 millones para invertir».

A juicio de De la Rosa, la próxima semana se escenificará el acuerdo entre PP y Vox en alguna convocatoria extraordinaria de la Comisión de Hacienda para que pueda llegar el documento de la modificación al pleno del 16 de mayo.