“No tengas miedo a fallar”: Llega a Burgos José Elías, el empresario viral que incomoda con sus verdades sobre el empleo y el liderazgo

Aparentemente a José Elías no le interesa caer bien. Prefiere decir lo que piensa, aunque incomode. Por eso cuando, todo indica que cuando afirmó recientemente que “pagar 800 euros de alquiler es tirar el dinero”, no estaba buscando titulares virales —aunque los consiguió—, sino provocar una reflexión sobre la cultura del consumo y el uso que hacemos del dinero. Este empresario, que ha logrado levantar un imperio tras haberse arruinado dos veces, llega el próximo 29 de mayo a Burgos para compartir sus claves ante un auditorio de empresarios y directivos ávido de respuestas reales, no eslóganes vacíos.

Lo hará en el Encuentro Empresarial que se celebrará en el Palacio de Saldañuela, una cita impulsada por la Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE). Será a las 18.30 horas, en un formato de entrevista en la que hablará sin filtros sobre éxito, liderazgo y esfuerzo.

Porque si hay algo que caracteriza a José Elías es su convicción de que “el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”, una máxima que contrasta con los discursos rápidos que muchas veces circulan en el mundo del emprendimiento.

Para quienes gestionan empresas, lideran equipos o intentan levantar proyectos en un entorno económico cada vez más incierto, escuchar a Elías será una oportunidad de cuestionar viejas fórmulas. Él mismo no se cansa de repetir que “si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. Lo sostiene con la autoridad que le da haber fundado Orus Energía después de fracasar —y aprender— de sus errores. Esa compañía evolucionó hasta convertirse en Audax Renovables, hoy una de las principales firmas del sector de las energías limpias en Europa, con una millonaria facturación anual.

Pero su ambición no se detuvo ahí. Diversificó sus inversiones comprando la cadena de congelados La Sirena, creó el grupo alimentario Healthline Foods y recientemente ha lanzado Natural Love 2024, una marca de alimentación para mascotas. Lo ha hecho, asegura, porque cree firmemente que “la suerte no existe, existe la preparación y la oportunidad”. Ese tipo de mentalidad es la que más interesa a quienes estarán escuchándole en Burgos: profesionales que saben que liderar implica equivocarse, reinventarse y volver a intentarlo.

“No tengas miedo a fallar, ten miedo a no intentarlo”, suele repetir Elías, un mantra que él mismo aplicó cada vez que tuvo que rehacerse desde cero. En su charla se hablará también de liderazgo, pero no del que se mide en cargos, sino del que se ejerce con ejemplo. Para él, “el verdadero liderazgo es servir a los demás”, y esa visión conecta con una forma de entender la empresa como una herramienta de transformación social, no solo como un mecanismo de rentabilidad.

A menudo recurre a mensajes que apelan a la actitud personal, como “invierte en ti mismo, es la mejor inversión que puedes hacer”, o “rodéate de personas que te inspiren y te hagan crecer”. Para Elías, el equipo humano y el entorno profesional son claves para sostener el éxito a largo plazo. Y lo asegura también con una dosis de humildad poco habitual en su sector: “La humildad es la base de la grandeza”. No es casualidad que en sus conferencias insista en que la constancia está por encima del brillo puntual: “El talento te abre puertas, pero la constancia te mantiene dentro”.

En Burgos, su visita se enmarca dentro de un ciclo de encuentros que la Fundación Caja de Burgos y FAE vienen impulsando desde hace más de veinte años. Más de mil empresarios y directivos han asistido a estas jornadas en la última década, y esta edición se espera con especial interés por el perfil mediático y provocador de su invitado. Para asistir es necesario inscribirse previamente.

A estas alturas, José Elías ya no necesita convencer a nadie de su éxito. Pero sigue repitiendo una idea que lo define: “Cree en tu proyecto aunque nadie más lo haga”. Quizá esa sea su lección más útil de entre la multitud de comentarios que ha convertido en virales. Con frases tan directas como “Pagar 800 euros de alquiler es tirar el dinero” o “No tengas miedo a fallar, ten miedo a no intentarlo”, José Elías se ha convertido en una de las voces más virales —y más incómodas— del panorama empresarial español.