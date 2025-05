Ayala: «Vox debe decidir si quiere hacer la pinza con el PSOE y boicotear el avance de Burgos o no»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Es difícil entender que Vox nos acuse de ‘colar’ una partida para ‘Xpande’ en la modificación presupuestaria cuando llevamos meses hablando del proyecto. No creemos que a nadie le sorprenda que queramos introducir esta partida».

Así respondió Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, a las acusaciones del grupo municipal de Vox. Ayala, que no respondió a si finalmente la partida para el proyecto ‘Xpande’ se retirará de la modificación presupuestaria para contar con el voto favorable de Vox, señaló que «las negociaciones continúan» y que «por parte del equipo de Gobierno no se han cerrado».

Unas negociaciones que «Vox ha decidido hacer públicas», aseveró la alcaldesa, quien considera que «lo lógico y lo leal es hablar y valorar con el equipo de Gobierno los distintos pasos que se van dando en esas negociaciones y no hacer público el proceso».

Ayala lanzó así un órdago da la formación encabezada por Fernando Martínez- Acitores a quien invitó a «decidir si quiere hacer la pinza con el PSOE, que solo quiere boicotear el avance de la ciudad, o estar de nuestro lado y sacar adelante todos los proyectos que recoge la modificación».

Proyectos como los bonos al consumo. «Si no se aprueba la modificación no habrá campaña de bonos», señaló. «Tampoco se demolerá el velódromo, Policía Local y Protección Civil no contarán con un millón de euros para comprar diversos vehículos, ni podremos avanzar en el nuevo edificio de esta última entidad, entre otras cosas», recordó.

Proyectos a los que «se sumarán los propuestos por Vox» y es que la primera edil echó en cara a la formación que «todas sus propuestas han sido incluidas en la modificación presupuestaria que estamos negociando».

Una negociación en la que «se ha sacado de quicio una partida normal que solo busca que la ciudad siga avanzando». En este sentido, Ayala afirmó que «parecer que Vox ya ha decidido dónde quiere estar y no es del lado de una ciudad» y pidió a la formación que «si su voto es ‘no’ a la modificación que se lo haga saber a los ciudadanos».

En este mismo sentido, pidió a los de Martínez- Acitores que «diga ya cuál es su voto respecto al proyecto ‘Xpande’». Un proyecto «del que hace solo unas semanas aseguraban que ya había sido ideado en su momento por el exalcalde José María Peña» y que «además fue negociado con la formación cuando conformamos el bipartito».