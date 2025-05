Martínez-Acitores: «La responsabilidad única si las inversiones no salen adelante es del PP»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, afirma contundente que la responsabilidad única si la incorporación de remanentes al presupuesto para ejecutar inversiones en Burgos no sale adelante será del Partido Popular. Con estas palabras resumía el «distanciamiento» que existe en estos momentos entre las formaciones políticas, que gobernaron en coalición la ciudad durante 15 meses, a cuenta de la negociación de la segunda modificación del presupuesto para inyectar 14,3 millones de euros a las cuentas de 2025.

El concejal afirma que desde este lunes, cuando desvelaron que el PP había incluido el proyecto del túnel de la calle Santander, han intercambiado alguna conversación telefónica en la que ha pedido al interlocutor del Partido Popular que retire la partida «colada de tapadillo», según las palabras utilizadas por este grupo político, para contratar la redacción del que sería el primer paso de 'Xpande'.

Sobre este asunto concreto no ha obtenido respuesta y el concejal interpreta que la contestación sería «no», pero es que, además, existe otra inversión que genera dudas a los cuatro representantes de Vox en la Corporación: la reserva de 2,2 millones de euros para trasladar la ampliación del archivo a los locales de Fundación Círculo de la calle Federico Olmeda. «Nosotros no vemos nada claro que la mayor partida para inversiones recogida en la modificación sean 2,2 millones para comprar unos bajos porque las necesidades del archivo municipal no son estas en principio», relató.

Desde su punto de vista, necesitan muchas más explicaciones sobre este último proyecto, igual que sobre 'Xpande', volvió a insistir. El principal motivo de la nueva brecha en esta negociación relacionada con el destino que se dará a los remanentes sigue siendo todo lo relacionado con el proyecto estrella que los populares presentaron a finales de enero a la sociedad y que modificaría la movilidad en la calle Santander, calle San Lesmes, plaza España y plaza Hortelanos.

El líder municipal de Vox vuelve a insistir en que el PP ha querido «colarles» el proyecto del túnel en la modificación, sin haber tenido una conversación «vis a vis» sobre el conjunto de este importante proyecto que significaría, como aseguró la alcaldesa, 60 millones de euros de inversión.

En concreto, la modificación presupuestaria recoge la cantidad de 1,3 millones de euros a pagar en varias anualidades para un contrato de servicios para la redacción del proyecto, de los que 60.000 euros se ejecutarían este 2025. Si nosotros votamos a favor de esta modificación «estaríamos dando el visto bueno al 'Xpande'», según lo entiende Martínez-Acitores, que insistió en que con la información que tienen «es muy difícil posicionarse».