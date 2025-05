Vox plantea al PP que para no ceder al «chantaje de Sánchez» retire la Zona de Bajas Emisiones

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox lo tiene claro respecto a la contestación a la pregunta que lanzaba el vicealcalde, Juan Manuel Manso, a los otros dos grupos municipales. La respuesta al equipo de Gobierno es que si no va a haber subvenciones ni para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones en Burgos, ni para sostener la rebaja en el precio del billete del autobús municipal, pues que se retiren las restricciones a la circulación por las calles del centro de Burgos.

Es probable que este mensaje de Vox no cause sorpresa en el equipo de Gobierno, ya que es de sobra conocida la posición de Vox sobre las medidas para cumplir la Ley de Cambio Climático. Pero es posible que esta no sea la respuesta que quería escuchar Manso, más preocupado por cómo sufragar el precio del billete del autobús en el caso de que el Gobierno central retire las ayudas que existen al transporte público.

El vicealcalde denunció este martes lo que considera un chantaje de «Sánchez y los suyos» al vincular las subvenciones para rebajar el precio del autobús a la puesta en marcha del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones. En el caso de Burgos, la moratoria para multar, que se negoció con Vox dentro del Gobierno, es que las denuncias no se pondrán en marcha hasta enero de 2027. Por tanto, durante este tiempo la ciudad perdería 1,5 millones de euros (500.000 euros cada seis meses) que sirven para sostener el precio del trayecto en bus a 0,24 euros, frente a los 0,47 de hace unos años.

Preguntando Martínez-Acitores si estaría a favor de que las arcas municipales se hagan cargo de ese 1,5 millones de euros, la respuesta fue la misma: «que retiren la Zona de Bajas Emisiones».

En lo que sí están de acuerdo PP y Vox es que la vinculación de las ayudas del Gobierno central a los municipios con el régimen sancionador de la ZBE es un «chantaje».

Martínez-Acitores recordó las dudas que les suscitó tener que poner en marcha restricciones a la circulación en la capital burgalesa y recuerda que la negociación con el PP propició imponer que fuera lo menos extensa posible.

Desde Vox, no entienden que el equipo de Gobierno les pida ahora posicionarse, cuando son ellos quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones desde que les echaron del bipartito.

Falta de conocer la postura del PSOE, ya que Manso quiere saber si los concejales socialistas defenderán al Gobierno de Pedro Sánchez o bien a los burgaleses para que no les repercuta la medida en el precio del bus.