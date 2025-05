En jaque las ayudas al transporte público si no se multa en la Zona de Bajas Emisiones de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Partido Popular buscará el posicionamiento de PSOE y Vox ante lo que considera el último «chantaje de Pedro Sánchez» que ha vinculado las ayudas al transporte público con la entrada en vigor del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Burgos.

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha explicado a los medios de comunicación que los burgaleses podrían perder la subvención que existe en el precio de autobús municipal con bonobús que está en 0,24 euros, frente a los 0,47 (sin bonificar) de acuerdo al planteamiento que ha introducido el Gobierno central de vincular las ayudas con la ZBE. En el caso de Burgos, el régimen sancionador de Burgos Central no se activará hasta enero de 2027, según se recoge en la ordenanza aprobada, y, por tanto, se podrían perder una cuantía de 1,5 millones de euros (500.000 euros cada 6 meses).

Los populares preguntarán al resto de grupos sobre cómo actuar ante esta situación. Una posibilidad sería repercutir al ciudadano el aumento del precio del billete, al dejar de percibir la subvención, o que sea el Ayuntamiento de Burgos quien absorba el coste con el dinero de todos los ciudadanos sin subir el coste del transporte público. «Este es el chantaje al que nos vemos sometidos, la forma de actuar de Sánchez, y contra esto nosotros queremos protestar públicamente y lanzar a los otros grupos las dos opciones, que nos ayuden a tomar una decisión porque se hartan de decir que somos minoría», asegura Manso.

Existe una tercera posibilidad que sería activar el régimen sancionador de las Zonas de Bajas Emisiones, pero ante esta posibilidad, el PP recuerda que sería necesario modificar la ordenanza existente con los tiempos que ello implicaría y, además, necesitaría del acuerdo con alguno de los otros dos grupos, ya que la votación iría a Pleno. Las ciudades del entorno de Burgos están tomando distintas decisiones en una u otra línea, como ha explicado Manso.

Desde el PP son partidarios de no repercutir en los ciudadanos el aumento del precio del billete en el caso de dejar de recibir las ayudas, "bastante soportan ya los burgaleses y nosotros somos partidarios de no cargar más, pero nosotros no tenemos mayoría". Así, aseguró que el PSOE tiene que decidir si apoya a Sánchez o a los vecinos de Burgos y Vox tiene que plantearse si está a lo que pasa en su partido en Madrid o bien aquí. "Unos presumen que tienen más concejales que nosotros y los otros que son la llave del Gobierno", afirmó.

Manso ha dejado ver que la política de imponer Zonas de Bajas Emisiones es un proyecto «en el que muchos no creemos y que muchas ciudades no están aplicando». A su juicio, el Gobierno central ha dado una vuelta de tuerca más para intentar «imponerlo» vinculando las ayudas al transporte a la activación del régimen sancionador. «Nos quitan la subvención a los autobuses y esta es la manera tan inteligente del Gobierno de España de promover la movilidad sostenible en las ciudades», ironizó.