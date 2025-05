Ramis: “Vamos a pelear cada partido hasta el final porque es lo que nos identifica”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, tiene claro que el equipo seguirá buscando las victorias que hagan estar lo más arriba en la clasificación. Solo le preocupa que el equipo siga con la acutal dinámica. “Las dinámicas y las estadísticas son cosas del pasado. Trabajamos para que el equipo funcione y siga competiendo bien en estos partidos que quedan de liga”, destaca.

“Vamos a pelear cada partido hasta el final porque es lo que nos identifica. Seguiremos dando todo en cada partido y en cada entrenamiento porque es nuestra forma de verlo. Hay que intentar sacar los tres puntos este fin de semana. No va a ser un partido fácil y vamos a tener que trabajar mucho para llevarnos la victoria”, destaca Ramis.

Sobre el próximo rival, el Eibar, contra el que se mide este sábado, a las 16.15 horas, en Ipurua, el técnico destacó “La Eibar es un gran equipo. También han tenido altibajos, como nosotros, pero siempre han sido un rival muy difícil de batir. Tienen un juego equilibrado, ordenado y muy bien estructurado. Su línea defensiva es solvente, su centro del campo tiene mucho criterio, en zona ofensiva tienen capacidad de jugar y son peligrosos en el área… en definitiva, son un equipo muy trabajado”, destaca.

Con la llegada de Beñat San José al banquillo ha habido cambios, pero "sigue estructurándose con un dibujo inicial no muy diferente al que proponía el anterior entrenador. Sus jugadores han mejorado en la movilidad ofensiva, pero sigue siendo un equipo muy parecido al que era antes, con matices, eso sí. Beñat ha logrado que su equipo sea equilibrado y que gane en confianza, algo clave a la hora de conseguir resultados”.

Respecto a si el Burgos CF afrontará el partido con atrevimiento, Ramis matiza que “el atrevimiento es un concepto relativo, cada uno tenemos nuestra idea. Mañana vamos a ver a un Burgos CF que intente minimizar las virtudes del rival y que intente maximizar sus opciones ofensivas".

Y añade que "entiendo que al público le gusta ver partidos abiertos, pero a mí no me gusta, porque en esas situaciones no estamos cómodos. El partido va a tener distintas fases y tendremos que adaptarnos a cada una de ellas, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva”.

Sobre lo que queda de temporada, asegura que “siempre es bueno terminar bien, sumando puntos y asentando la idea de juego del equipo. Estamos ya pensando también en cómo mejorar la plantilla de cara al año que viene y, para eso, tenemos que acabar bien la temporada y ver hacia dónde estamos caminando. Tenemos que darle continuidad a la idea del equipo que venimos desarrollando”.

En cuanto a la situación de la plantilla, el entrenador del Burgos CF resalta que “Elady sigue en su proceso de readaptación a la competición y esperemos que esté disponible. Hay algún jugador que también tiene alguna molestia y estamos pendientes de sus sensaciones en el entrenamiento para ver si está en condiciones de jugar. Por otra parte, tampoco podremos contar con Mario Cantero, que regresa con el Burgos CF Promesas para reforzar al equipo de cara a la fase de ascenso”.