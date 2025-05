El Parque Tecnológico de Burgos despierta del letargo. La obra al 75% y contactos con empresas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El movimiento de máquinas y caminos empieza a dejar entrever los accesos y espacios del Parque Tecnológico de Burgos. Las obras están al 75% de su ejecución en lo que se refiere a la reurbanización de un espacio varado durante años. Al mismo tiempo que se finalizan los accesos al polígono y se levanta el edificio de acceso y toda la urbanización, que supone una inversión cercana a los 23 millones de euros, se inician los contactos para favorecer la instalación de empresas en esta infraestructura.

«Estamos hablando con empresas y estamos abiertos a escuchar posibles proyectos de inversión», explicó el viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, en una visita realizada a las obras de urbanización del Parque Tecnológico realizada en compañía de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Contactos hay, poco más se adelanta desde la administración regional y la local salvo que «tenemos una comisión de trabajo conjunta para estos pasos posteriores a terminar la obra, estamos en contacto permanente con la Junta no solo con las obras, que están absolutamente enfocadas, sino con el uso posterior y lo que va a significar para la ciudad», señaló la alcaldesa.

Esos primeros contactos son previos a una comercialización de parcelas que no se puede realizar hasta que no se escriture la propiedad del espacio. Aunque la Junta de Castilla y León abrirá un periodo de reserva con antelación. «Hasta que no se entrega la obra no se pueden vender parcelas pero se va a plantear la posibilidad de que, dos meses antes de la finalización del parque, se pueda empezar a hacer reservas sobre las parcelas que nosotros, como captadores de proyectos, estamos abiertos a escuchar», señaló García Tobalina.

El tipo de empresas que se ubicarán, una vez finalizadas las obras de urbanización y la infraestructura de usos comunes con el que contará el complejo, será diversificado pero «nuevas inversiones de valor añadido que ayuden a crear empleo de mucha calidad vinculado a la industria», señaló el viceconsejero de Economía.

De esta manera, este espacio industrial está abierto a acoger proyectos vinculados a las energías verdes como el sector del hidrógeno pero, también, sectores más tradicionales, aprovechando que «Burgos es el pulmón industrial de Castilla y León». Así, es un espacio abierto a proyectos del sector de nuevas tecnologías, inteligencia artificial o agroalimentario. «Todo tipo de sectores que valoren el talento y el capital humano que se genera aquí en Burgos para trabajar sobre industria, este potencial de Burgos hay que aprovecharlo», reivindicó.

El objetivo es que estas obras de urbanización y accesos, que ya están al 75% de ejecución, finalicen en el último trimestre del año. Aunque «se ha tenido que superar distintas vicisitudes al retomar una obra que estaba iniciada pero el programa va según lo previsto», aseguró el responsable de OHL en Castilla y León, Raúl Esteban. La empresa ejecuta los trabajos, en una unión temporal de empresas con Padecasa.

Entre los retos para la captación de proyectos e inversiones está el suministro eléctrico que «si no tenemos suficiente capacidad en la red de infraestructura energética que alimente los proyectos que van a llegar no podríamos acogerlos». El tecnológico contará con la conexión a tres líneas de media tensión (aeropuerto, Fuentes Blancas e Ibeas).