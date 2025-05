Vox Burgos se reunirá con el equipo de Gobierno para conocer el proyecto 'Xpande'

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox se reunirá la próxima semana con el equipo de Gobierno para «conocer en detalle el proyecto ‘Xpande’». Así lo puso de manifiesto el portavoz de la formación, Fernando Martínez- Acitores. Una reunión que llega «tras cinco meses de espera» y después de que la formación exigiera a los populares sacar la partida destinada al proyecto de la modificación presupuestaria para tener su voto favorable, pero a la que acudirán «con actitud propositiva».

Martínez- Acitores apuntó a este respecto que «si el objetivo del equipo de Gobierno es un proyecto transformador para la ciudad, tendemos la mano y haremos propuestas». Y es que para la formación, «un proyecto de ciudad como este debe buscar el consenso entre los tres grupos políticos», por lo que hizo un llamamiento al PSOE para que «se una si el proyecto resulta interesante para la ciudad».

El portavoz de Vox avanzó que si formación «ofrecerá alternativas al túnel de la calle Santander» al que ven «graves problemas técnicos y de viabilidad» y a la «peatonalización dura» que propuso el PSOE, pero no quiso avanzar ninguna de la propuesta al entender que «no estaríamos actuando en consecuencia con lo que hemos criticado al equipo de Gobierno».

En este sentido, Martínez- Acitores apuntó que «existen alternativas al túnel de la calle Santander que hemos visto en otras ciudades y que podrían funcionar en Burgos». Así, señaló que el equipo de Gobierno «no ha actuado bien hasta el momento», ya que «ha ocultado información» y pidió a los populares que «no hagan del proyecto un acto propagandístico sino un proyecto de ciudad».

Martínez - Actores reiteró que no quiere que «este tema se convierta en una lucha partidista y al final, se pueda llegar a un consenso». Para ello, apunta que «hay que dejar los egos a un lado» y recordó que, al igual que su formación no ha votado 'sí' al proyecto por falta de información, no comprende que el PSOE ya haya dicho 'no' al mismo, a pesar de no conocer el proyecto en profundidad».

LETRAS BURGOS

Por otra parte, y a la vista del éxito suscitado por las letras instaladas en el Paseo del Espolón con motivo de la Fiesta de la Flores, el portavoz de Vox pidió al equipo de Gobierno hacer efectiva su proposición de Pleno aprobada el 15 de marzo de 2021 e «instalar unas letras permanentes con el nombre de Burgos en la ciudad».

«Fue el adorno más solicitado y el más fotografiado de toda la fiesta y eso nos demuestra que a veces las cosas sencillas tienen la mejor acogida», añadió y recordó que «si bien no es una propuesta novedosa u original, sí es una iniciativa que funciona» entre locales y visitantes.