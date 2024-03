Los despidos disciplinarios en Promueve se quedan sobre la mesa por incumplir el procedimiento

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, ha evidenciado que los despidos disciplinarios anunciados por el presidente y el director general de Promueve Burgos, César Barriada y Alejandro Sarmiento, respectivamente, se quedaron sobre la mesa por incumplir el estatuto del empleado público.

El consejero del PSOE en la sociedad de promoción realizó una defensa de los derechos de los trabajadores y evitó que se cometiera «una tropelía» con respecto a dos empleados de las áreas de promoción turística y cultural.

De la Rosa explicó que el secretario municipal compartió los argumentos de los socialistas en el consejo que se celebró este martes y que se alargó durante tres horas. Además, añadió que el PSOE no respalda las causas que alegó la dirección general para despedir a estas dos personas. «Desde el punto de vista formal advertimos que no podían formalizar un despido sin dar un trámite de audiencia a los afectados, previa apertura de un expediente formal», concretó el socialista, que no entiende el desconocimiento sobre esta cuestión de los responsables de la sociedad.

Según incidió, «los trabajadores de Promueve están equiparados en derechos y deberes a cualquier personal laboral del Ayuntamiento de Burgos».

Esta situación hizo que se quedaran también sobre la mesa las bases para contratar a dos personas en las tareas que realizan estos trabajadores, que también iban en el orden del día del consejo de este 12 de marzo. No ocurrió lo mismo con respecto a la creación de otros cinco puestos de trabajo para esta sociedad municipal que sí fueron aprobadas. Sobre este asunto, el socialista ya denunció hace pocos días que esas próximas contrataciones tienen unas bases «echas a medida». En su opinión, el bipartito quiere controlar los procedimientos.

De la Rosa denuncia una «caza de brujas» entre el personal de la sociedad y la política de tierra quemada que ejerce Cristina Ayala, que quiere acabar con todo lo que escapa de su control y que viene del mandato socialista.

Durante el consejo de la sociedad de promoción se acordó, con el voto en contra del PSOE, iniciar acciones judiciales contra el ex gerente del Fórum, que fue despedido el pasado noviembre junto a la gerente, para sacar adelante la contratación de un director general. Los nuevos responsables de la sociedad acudirán a la Justicia para reclamar a este empleado las claves de redes sociales y una llave maestra.

El portavoz del PSOE recordó que este trabajador había advertido al PP que debía pagar por utilizar la terraza del Fórum para un acto político con Cuca Gamarra. En el consejo de este lunes, se habló de que si el Partido Popular no había pagado es porque, al parecer, no se habría emitido factura y se responsabiliza a esta persona de no haberlo hecho.

Contencioso por la tasa de aguas

Por último, Daniel de la Rosa confirmó la intención del PSOE de llevar al juzgado de lo Contencioso-Administrativo la subida de la tasa del agua, después de que se hayan rechazado sus alegaciones y se vaya a aprobar este viernes la modificación de la ordenanza que permitirá poner en marcha la nueva tarifa.