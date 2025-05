Castilla y León, a la cabeza nacional en producción de carne de conejo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Más de un centenar de técnicos, investigadores y profesionales del sector de la cunicultura (cría de conejos) a nivel nacional- se ha dado cita en la capital burgalesa con motivo de la 49ª edición del Symposium de Cunicultura de la Asociación Española de Cunicultura (Asescu) para abordar cuestiones como la actualización de conocimientos sobre genética, reproducción, nutrición, bienestar animal y patologías emergentes.

«Castilla y León se sitúa líder en el sector cunícola a nivel nacional con el mayor censo de conejos y a la cabeza como productora de esta carne», señaló el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano. La Comunidad cuenta con un total de 163 granjas cunícolas activas, lo que supone el 14% del conjunto nacional que alcanza las 1.167, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con datos correspondientes al año 2022.

Mariluz García Pardo, presidenta de la entidad recordó antes del inicio del congreso que «la ganadería está viviendo una época de grandes cambios y la cunicultura no se queda atrás». Un momento al que se suma «una mayor presión en cuanto a la normativa de Bienestar Animal» pero que «los profesionales están capeando gracias a un trabajo de gran calidad».

En este sentido se pronunció Gabriel Delgado, secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Burgos (UPA Burgos). «Queremos impulsar la cunicultura en nuestra tierra» y hacerlo «a pesar del abandono que vive el sector ganadero y de los precios poco justos para nuestra agricultura».

Las explotaciones «tienen que ser viables» y «la juventud no ve futuro en ellas porque hay que hacer grandes inversiones que luego no tienen rentabilidad», añadió. Pero «cuando un ganadero o un agricultor se marcha del sector ya no vuelve», sentencia.

A este tenor, el portavoz de UPA lamentó que las exigencias en Bienestar Animal «no sean las mismas para todos los países» y pidió que «las reglas del juego sean para todos los países a nivel internacional». Delgado denunció además la «importante bajada del precio del cereal».

Asegura que el precio del pienso para los animales «se sitúa actualmente al doble de lo que se paga por tonelada de cereal». «Superamos los costes de producción y eso hace un negocio insostenible», lamentó. A este tenor, Serrano recordó que esta semana «se ha roto la tendencia a la baja de los precios» y celebró que las perspectivas de la cosecha este año «serán de los más altos de la historia».

El responsable de Producción Agrícola y Ganadera recordó «hay herramientas autonómicas para mejorar la competitividad de las exportaciones» y destacó que el Plan de Industria Agroalimentaria presentado por la Junta en 2024 ha supuesto una inversión de 300 millones de euros, siendo las líneas mejor dotadas las referentes a «inversión y producción».

Por otra parte, apuntó la necesidad de poner en valor los productos de calidad de la Comunidad a través de la marca Tierra de Sabor. «Este año se presentará el nuevo plan estratégico de la marca en la que hay 900 empresas adheridas».

Finalmente, señaló que otra forma de mejorar la competitividad es «favorecer el relevo generacional». En «la última legislatura se han incorporado 1.300 jóvenes al sector» y para ellos «se destinará una nueva línea de ayuda a la modernización de explotaciones y mejoras en la simplificación de la gestión».

Carne de calidad

Delgado abogó por un mayor consumo de la carne de conejo. Una carne que «es muy saludable» y «recomendable para muchas personas», añadió la presidenta de la entidad. Y es que cuenta con un alto contenido de proteínas, un bajo contenido en grasas y colesterol, y una gran riqueza en vitaminas y minerales.