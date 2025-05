La mitad de las plazas MIR de Familia de Burgos se ocuparon 'in extremis'

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

De histórico podría calificarse el cierre del proceso de adjudicación de plazas MIR en el conjunto del país y Burgos en particular. Cinco años hacía que no se agotaban los puestos ofertados en toda España y la jornada de ayer logró acabar con el maleficio. La provincia lo celebra especialmente, pues se libró en el último momento de repetir como una de las que acumula destinos sin cubrir, casi ya tradición. Pero el interés se avivó 'in extremis' y entre las 19 y las 21 se ocupaba más de la mitad de los 41 puestos disponibles en Familia.

Hasta 22 residentes elegían alguno de ellos, en la capital o, en su mayoría, en Aranda y Miranda, vinculadas estas con sus respectivos hospitales comarcales. Eran las 20.50 cuando Burgos colgaba el cartel de completo. El 'cierre' nacional llegaba media hora después, con el lleno de las vacantes de Lugo, que se agotaban a las 21.23 horas.

¿Qué ha cambiado respecto a los años anteriores cuando el plazo de elección expiraba con plazas libres? El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se apuntaba el tanto, pues recordaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que una de las medidas que la comunidad reclamó durante años fue la de eliminar la nota de corte a la hora de acceder a esa formación especializada, de forma que pudieran elegir todos los que aprobaran. A su juicio, esta medida conducía al pleno, pues evitaba que quedaran vacantes plazas de formación en médico de Familia en la comunidad, que son las que habitualmente se resisten.

Desde el Colegio de Médicos de Burgos ven hasta tres razones posibles de la adjudicación de la oferta al completo, que, por supuesto, consideran una "muy buena noticia". Su presidente, Joaquín Fernández de Valderrama, asegura que este logro se conseguía porque "los médicos quieren hacer una especialidad, el número de plazas MIR se ha aumentado y porque la elección ha sido presencial", medidas estas últimas que derivan, subraya, de las reclamaciones de la organización médica colegial. Acatar las propuestas del colectivo conducía, según Fernández de Valderrama, a un año "mucho más fructífero que los anteriores".

En Burgos se ofertaban un total de 90 plazas de las que 47 están destinadas a medicina especializada, dos son medicina preventiva y de salud pública y las 41 ya citadas de medicina de familia y comunitaria.

La especialidad que más perfiles de formación gestiona es Pediatría y Áreas Específicas con cuatro vacantes, le sigue Psiquiatría con tres huecos también cubiertos. Tres también saca Anestesiología y Reanimación. La mayor parte reserva dos plazas de MIR por año. En este cupo están Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Ortopedia y Traumatología, Medicina intensiva, Medicina Interna, Neumología, Obstetricia y Ginecología Oftalmología, Oncología Médica y Radiodiagnóstico. Un puesto de médico en formación ofrecen Alergología, Anatomía Patológica, Angiología y Cirugía, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Legal y Forense, Nefrología, Neurofisiología Clínica, Otorrinolaringología y Urología.