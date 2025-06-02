Ni al éxodo ni a un campo provisional. «El Burgos CF tendrá que hacer en fases la obra en El Plantío»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa, Cristina Ayala, no ve con buenos ojos ni la opción de «castigar», según sus propias palabras, a la afición del Burgos CF a dos años de éxodo ni la de construir un campo de fútbol provisional. Así de contundente ha sido la responsable del equipo de Gobierno, preguntada por el futuro proyecto de remodelación y ampliación del estadio, que está todavía pendiente de presentación.

Desde su punto de vista, si en el Santiago Bernabéu se pudo mantener la competición y abordar su renovación en distintas fases, «¿por qué esta opción no va a ser posible en Burgos?», se cuestiona.

Ayala es partidaria de «’fasear’» la intervención en El Plantío para que la afición y el club puedan seguir juntos mientras se realizan las obras. «Para el equipo de Gobierno no es una opción ir dos años a jugar fuera, tendrá que acometer la obra en fases», concreta, a la vez que añade: «Estoy segura de que no van a someter a los aficionados a un castillo semejante».

Respecto a la opción, de construir un campo provisional, la primera edil ha sido igual de categórica. «No veo la necesidad de buscar un sitio entre tanto, porque lo lógico es adecuar la obra a la competición, como se ha hecho en otros clubes».

El Ayuntamiento de Burgos está a la espera de que el Burgos CF presente el proyecto de remodelación y ampliación del estadio para cumplir con el convenio de cesión de las instalaciones municipales por 40 años y cuando el equipo de Gobierno disponga de él se podrá concretar más sobre el futuro de El Plantío. Esta es la posición oficial hasta este momento en el que se desconocen más detalles de los planes de la directiva del club, ya que como ha indicado Ayala, ni siquiera parece que vaya a ser inmediata la presentación del proyecto.

La alcaldesa asegura que el apoyo a la directiva sigue siendo «absoluto», como se demuestra «día a día» y como ejemplo pone el hecho de que ya se aprobó inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir nuevos usos terciarios en la nueva tribuna pendiente de ejecución.