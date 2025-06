Usuarios del AVE urgen duplicar la vía entre Burgos y Venta de Baños

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Con el propósito de darse a conocer como agrupación y, de paso, trasladar sus reclamaciones, una representación del colectivo de usuarios del AVE en Burgos se reunía con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, interlocutor en la provincia, de hecho, de la administración que tiene en su mano dar respuesta a sus peticiones: el Ministerio de Transporte.

Aprovechaban la cita para incidir en reivindicaciones de carácter nacional, como, principalmente, un abono laboral de carácter permanente "que no dependa de prórrogas anuales", señalaba Álvaro Gutiérrez, portavoz de la asociación, para reconocer que esta lucha "va por buen camino".

Abordaron también problemáticas "locales". La principal: la imperiosa necesidad de duplicar la vía de alta velocidad en el tramo entre Burgos y Venta de Baños. "Los usuarios ya notamos que hay mayor tráfico ferroviario y que haya una sola vía implica que sufrimos retrasos, lógicamente, por las paradas que tienen que hacer", relataba Gutiérrez. Indicaba que, al respecto, De la Fuente les aseguraba que el proyecto se va a licitar este año. "El terreno ya está preparado, no hay que expropiar. Solo hay que colocar la vía y electrificar", detallaba, confiado en que la ejecución de tan urgente actuación sea ágil.

Nada sacaron en claro, sin embargo, de nuevas frecuencias de tren. "No hemos logrado arrancar ningún compromiso en ese aspecto", lamentaba, como tampoco sonsacaban una fecha para que comiencen a operar en Burgos compañías ferroviarias privadas que ya enlazan capitales de provincia de Castilla y León con grandes urbes. "Tal y como sospechábamos, este tramo no está liberalizado y en esa situación no pueden hacerlo. Lo que nos indican es que está en trámites", relataba Gutiérrez, que estima que esas empresas aguardarán a que entre en funcionamiento la Y vasca para que les resulte interesante este paso en términos comerciales.

Entre otros asuntos, los usuarios del AVE también notificaban la necesidad de fijar una parada real en Atocha para los pasajeros que llegan a Madrid desde el norte del país, que ahora se ven obligados a realizar un trasbordo desde Chamartín, salvo en los trenes con destino a Valencia o Murcia, que tampoco paran porque en realidad su vía no pasa por la estación propiamente dicha, sino en paralelo.

No faltabas en la charla la obligada referencia a los avances de la conexión de la alta velocidad con el País Vasco o al tren directo Burgos-Madrid, que obtenía la respuesta esperada, en relación con el estudio de viabilidad que estará listo a finales del primer semestre.

A buen seguro podrán retomar estos asuntos en la próxima reunión, que la habrá, aunque sin fecha concreta. Antes, Gutiérrez confía en mantener un encuentro con representantes municipales, a los que trasladarán sus peticiones vinculadas con autobuses urbanos y con el aparcamiento junto a la estación Rosa de Lima Manzano, cuya saturación es un hecho.