El aparcamiento de Burgos que solo se puede pagar con monedas

El aparcamiento municipal del parque Virgen del Manzano, propiedad del Ayuntamiento de Burgos y gestionado por una empresa privada, ofrece a ojos de los usuarios «un servicio público deficiente». Desde el año 2012, el parking de Virgen del Manzano destina su planta superior a aparcamiento público desde las 7 a las 23 horas, cerrando por la noche. Una limitación horaria de la que se quejan los usuarios, que suman a la lista de inconvenientes que el pago del ticket no se puede hacer de otra forma que no sea con monedas.

El dispositivo de pago indica con un cartel que el ticket correspondiente no se puede pagar con billetes o con tarjeta de crédito. Esta circunstancia puede solventarse si el vehículo se retira dentro del horario en el que hay trabajadores en el espacio, pero no si se quiere retirar el vehículo un domingo o fuera del horario con personal. «Si no llevas monedas tienes que buscarte la vida y tirar de la solidaridad los hosteleros de la zona para cambiar y conseguir las monedas», señala uno de los usuarios, quien añade además que «para abonar el coste con tarjeta de crédito es necesario que sea superior a cinco euros».