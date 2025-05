El comercio se suma a los sectores que no encuentran trabajadores

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Hay sectores que quieren crear empleo pero no pueden. Desde hace tiempo, ofertan puestos de trabajo pero tienen problemas para encontrar mano de obra. Empezó con la figura de conductores y transportistas y siguió con la construcción y los talleres de automoción. Tras los problemas de cobertura de puestos de trabajo de la hostelería, esta primavera el problema llega al sector del comercio.

«Desde la pandemia ya se perdió masa laboral en el sector, con los ERTES y las reducciones de horas hubo quien buscó una salida laboral en otro sector o quien, al ser mayor, optó por la prejubilación, lo que no habíamos detectado hasta ahora era la falta de personas para cubrir los puestos», explica el técnico de la Asociación de Comerciantes de Zona G, Borja García.

De esta manera, el servicio que la asociación de comerciantes tiene para poner en contacto a empresarios que buscan determinados perfiles de trabajador con posibles candidatos se ha disparado en las últimas semanas. «Si antes nos llegaba una o dos ofertas al mes, ahora cada dos días tenemos algún aviso», explica García. Pero la respuesta tampoco es tan rápida como antes. «En la recepción de curriculum pues antes llegaban varios y se cubría la plaza ahora llevamos un año que no nos llegan curriculum o los que nos llegan no cumplen con los requisitos que se solicitan», explica.

De esta manera, en el comercio se da la circunstancia que hay vacantes que «llevan meses sin cubrirse» en un sector con alta rotación laboral se llega a situaciones críticas. «Hay vacantes de larga duración que han llevado a reducir horarios de atención al público o incluso hay algún comercio que ha cerrado y es una pena que un negocio que funciona, que tiene clientela cierre por falta de personal», resalta.

En este momento, los comercios de Zona G cuentan con cinco vacantes en sectores muy diversos. Desde peluquería, oficina, dependientes de joyería, librería, charcutería y de decoración y hogar. «Es un ámbito muy diverso pero lo que se solicita es capacidad de comunicación, donde de gentes y formación en comercio aunque hay sectores como peluquerías o charcutería que por ejemplo necesitas una formación.

Otro de los puestos que no se encuentran son riders del ámbito local. El fenómeno de compra a distancia por redes sociales o vía web se está popularizando tanto que se ha convertido en una ventaja para el comercio de Gamonal donde la dificultad de aparcamiento es un handicap para las compras de burgaleses que residen en otros barrios. «Estamos viendo que hay muchas compras por la publicidad que el comercio hace a través de sus redes sociales que preguntan si hay tal talla, dicen que si y piden llevarlo a casa, no encontramos riders que hagan un servicio específico para nosotros como tienen en otras ciudades», explica. De esta manera, se buscan autónomos radicados en la ciudad que puedan llevar a cabo estos pedidos de entrega a domicilio de manera inmediata. «Hay otras ciudades donde si cuentan con empresas locales pero aquí no encontramos ese servicio en empresa local con lo que buscamos riders autónomos que puedan estar interesados», remarcan desde la asociación comercial de Gamonal.

Como en otros sectores que han pasado por este déficit de personal, el comercio adolece de una falta de relevo generacional y un bajo interés en el sector de los más jóvenes por las condiciones laborales. Aperturas en sábado, horarios partidos son aspectos que no gustan en una generación que persigue horario flexible o teletrabajo.

Por el momento, no se plantea la búsqueda de personal migrante en los países de origen como sí han hecho otros sectores como el de transporte. Sí en la búsqueda a través de redes y empresas de colocación. «De momento no se plantea la contratación en origen, sí buscamos personas que estén preparadas para el desempeño de su labor, independientemente de su nacionalidad», señalan desde la asociación Zona G.

Demandan eso sí formación específica. Apostar por la Formación Profesional dedicada a este tipo de sectores como Peluquería o comercio. «Esta nueva situación es una amenaza para la sostenibilidad del comercio de proximidad que es vital para la economía local y el tejido social del barrio», señala Borja García.

El sector del comercio generó el año pasado en la provincia de Burgos un total de 10.511 contratos. El paro cayó en este sector el año pasado más de un 6%. En las previsiones del SEPE el sector del comercio sitúa el perfil de vendedores en tiendas y almacenes entre las 15 profesiones con mayor probabilidad de contratación indefinida a tiempo completo en la provincia de Burgos. En este ámbito están otros empleos como camareros, conductores, peones agrícolas, peones de industria manufacturera, albañiles, empleados domésticos, peones de la construcción, personal de limpieza de establecimientos públicos, cocineros asalariados, administrativos, ayudantes de cocina y auxiliares de enfermería. Burgos cerró el año pasado con 14.199 parados.