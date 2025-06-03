En busca de pisos rurales. El proyecto Viviendas de Alquiler Rural de Burgos suma ya 150 viviendas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Cerca de 150 viviendas. Esa es la cifra que maneja el inventario de inmuebles que está desarrollando la Diputación de Burgos bajo el nombre Proyecto Viviendas de Alquiler Rural (VAR). Del total, veinte están listas para entrar a vivir, veinte más necesitan una pequeña reforma y el resto «necesitan una gran obra».

Así lo explicó la alcaldesa de Pradoluengo y presidenta de la comisión Informativa de Reto Demográfico, Susana Díez, en la presentación de los tres proyectos para la innovación territorial promovidos y gestionados por Sodebur, que están movilizando un millón de euros en la provincia burgalesa.

Precisamente el pleno de la Diputación del pasado 26 de mayo encomendó a Sodebur la coordinación del último de ellos: ‘Burgos Rural Sostenible’. «Es un proyecto de transformación y reactivación territorial dirigido a fomentar la sostenibilidad del medio rural de la provincia de Burgos a través de la creación de un ecosistema participativo de desarrollo rural sostenible, haciendo énfasis en la búsqueda del equilibrio en sus tres vertientes: medioambiental, con la entrega de certificados de ahorro energético; económica, que pretende fomentar la transferencia de negocios en el medio rural y el relevo generacional y social, que busca la potenciación de la vivienda y el transporte rural», señaló Carlos Gallo, diputado provincial y presidente del Consejo de Administración de Sodebur.

Es en este tercer punto del programa en el que entra en juego este inventario de viviendas. «Ahora, con la partida presupuestaria hay que valorar qué intervenciones se van realizando en las viviendas para ponerlas en servicio».

Y es que el proyecto cuenta con «un presupuesto de 500.000 euros, de los cuales están financiados el 90% a través del Ministerio para la Transición Ecológica», añadió Gallo, quien recordó que «el plazo de ejecución de actuaciones se prolonga hasta diciembre de 2026».

El proyecto se suma así a dos más financiados en las convocatorias de los años 2022 y 2023 del ministerio: ‘Burgos repuebla, territorio smart’ y ‘Transforma tu medio’. Así, «en las tres últimas anualidades la provincia de Burgos, gracias al trabajo de Sodebur, invertirá 950.000 euros», apuntó Gallo.

‘Burgos repuebla, territorio smart’ «contó con la colaboración de la Universidad de Burgos y de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos» y permitió poner en marcha un servicio de acompañamiento a nuevos pobladores, con un resultado hasta el momento de 198 personas y 64 familias y la consolidación de 8 puestos de trabajo específicos- todos ellos cubiertos por mujeres- de personas residentes en el medio rural de la provincia de Burgos, en el papel de agentes repobladores que acompañan y facilitan el asentamiento de nuevas familias.

La iniciativa tuvo una segunda fase llamada ‘ Transforma tu medio’. «Contó igualmente con financiación del ministerio y sigue activo hasta finales de este año 2025», aseveró Gallo. Incluye actuaciones innovadoras a nivel medioambiental como el trabajo con 18 entidades locales de la provincia de Burgos con «repoblaciones forestales que cumplen los requisitos de viabilidad para su registro en el Ministerio para la Transición Ecológica que permitan la comercialización de los derechos de adsorción de CO2».

Reconocimiento

El proyecto ‘Burgos repuebla, territorio smart’ ha sido galardono recientemente en la XIII Edición del Premio Progreso, convocado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que reconocer la iniciativa, originalidad e innovación de los proyectos desarrollados por los gobiernos locales de todo el país.