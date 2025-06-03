El equipo de Gobierno prevé que la alternativa a la incineradora de Burgos será el vertedero

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Tras la paralización de la creación de una incineradora en las obras de mejora del Centro de Tratamiento de Residuos de Burgos por las quejas de los vecinos de la zona y a falta de desarrollar un estudio que analice posibles alternativas, el equipo de Gobierno en voz del concejal de Medio Ambiente, Carlos Niños, avanzó que «la opción más probable pasa por seguir llevando los residuos al vertedero», al tiempo que recordó que «la reforma y modernización del CTR es una obra imprescindible».

«Si no se puede reciclar, no se puede reutilizar y se descarta la valorización energética, la alternativa es clara: el vertedero». Una alternativa que, a juicio de Niño, supondrá «más complicaciones por las delimitaciones de recogida al 10% partir del 2035 y, por lo tanto, un mayor coste».

A este tenor, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, recordó que una vez que su formación «ha rectificado al anterior equipo de Gobierno conformado por PSOE y Cs» respecto a la incineradora y se han dado los pasos para su paralización es el momento de «seguir avanzando en la mejora del CTR y la sustitución de la incineradora».

Ballesteros daba cuenta así de la carta que Somacyl, ente encargado de la obra del CTR de Burgos, envió a la alcaldesa el pasado mes de mayo en respuesta a su petición de paralización de la construcción de la incineradora.

Somayl señala La misiva señala respecto a la modernización del espacio que «con la suspensión de la fase del proyecto que contempla la valorización energética es necesario un nuevo análisis de las alternativas de tratamiento de residuos existentes y adoptar un proyecto nuevo».

La entidad recuerda en su escrito que es «urgente la mejora del centro» y que «para evitar retrasos se licitará el proyecto en fases diferenciadas». La primera fase «contemplará la construcción de la nueva línea de pretratamiento de la materia orgánica, cuya licitación arranca en quince días y que debe estar ejecutada a lo largo del año 2026».

Por el momento, «no se ha estimación cuál será la modificación del presupuesto de modernización del centro que, con incineradora, ascendía a 24 millones de euros financiados con Fondos Europeos», añadió Niño.

Quejas vecinales

Al margen de las especificaciones técnicas de los pasos a seguir de ahora en adelante, Ballesteros se mostró crítica con «los partidos de izquierdas» que «ahora sostienen las pancartas de la queja vecinal», pero que «en su momento y con el PSOE en el Gobierno no hicieron nada por paralizar la creación de la incineradora».

En este mismo sentido se expresó Niño, quien aseguró que «el equipo de Gobierno ha hecho, a lo largo de los meses, un ejercicio de transparencia celebrando hasta cinco reuniones con entidades y vecinos para explicar el proyecto» por lo que «es incomprensible la exigencia por retirar ahora la autorización ambiental».

En este sentido, descartó la creación de un grupo de trabajo con ciudadanos para la gestión de residuos porque «es una labor municipal» que «se está desarrollando de una forma excelente».