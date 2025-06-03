La conexión de las calles Ávila y La Ventosa dará paso a una rotonda en el acceso sur a la ciudad

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La reordenación del acceso sur a la ciudad está más cerca. Al menos eso se desprende de la aprobación provisional del desarrollo del entorno de La Ventosa, en la que desemboca la autovía, que pasará a conectarse con la calle Ávila. La intervención prevista obtenía el respaldo de PP y Vox en el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El PSOE, por su parte, votaba en contra por considerar excesivo el beneficio concedido al promotor de la misma -la máxima altura de edificabilidad en terrenos anexos- e inexistente la contraprestación que obtiene a cambio la Administración local.

Pese a tales discrepancias, el cambio del PGOU requerido para actuar en la zona salía adelante sin haber suscitado alegación alguna durante su tramitación, según destacó el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, para el que este avance es "importante", pues supone mejorar la entrada a Burgos. Indicaba además que tras el enlace de las vías ya citadas, que copará la primera fase de actuación, se construirá en este punto una rotonda para facilitar el tráfico, intenso en este punto. Supondría en la práctica rescatar una idea formulada ya en 2019, durante el mandato de Javier Lacalle, y planteada también posteriormente por el PSOE.

De igual manera, esta vez con apoyo socialista, se aprobaba inicialmente la modificación del PGOU que permitirá desbloquear un asunto enquistado desde hace más de dos décadas: el adecentamiento del entorno de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Cuando "en tres o cuatro meses" esta decisión pase a ser definitiva, desaparecerán las huertas y los gallineros ubicados frente al acceso trasero al edificio, desde el barrio de Parralillos, y el enclave ganará "seguridad y dignidad", señaló Manso.

Recordaba el concejal al respecto que en la actualidad el paso de vehículos de emergencia es muy problemático dada la estrechez del único vial de acceso. Así, la intervención prevista generará nuevos espacios y pasos más amplios, culminará la rotonda inacabada próxima para que desemboque en dependencias universitarias y se abrirá un acceso a la plaza del Sobrado.

Se trata, en resumen, de una medida que satisface "parcialmente" a todas las partes involucradas (Ayuntamiento, UBU y propietarios de los terrenos afectados) por lo que Manso descartó que se produzca ya una paralización del expediente. "Es poco probable", opinaba, aunque contemplaba la posibilidad de litigios vinculados exclusivamente con el justiprecio de las expropiaciones. Tampoco espera pegas de la Junta de Castilla y León, que deberá dar su visto bueno, pues "creemos que está todo perfectamente aclarado en los documentos".

Desarrollo de la penetración de Cortes

Además, tras un largo camino, el Ayuntamiento se aproxima a su empeño de explorar la antigua judería de la ciudad. Más fácil lo hará, sin duda, poseer al fin los terrenos en los que se ocultan sus restos, ya en poder municipal, tras consumarse la permuta que lo permitía.

Los propietarios del solar junto a la calle Las Corazas recibirán a cambio suelo en el sector 44-07, el situado en la ladera del bulevar junto a la calle Timoteo Arnaiz y el puente de la autovía de ronda. El desarrollo urbanístico de este espacio que condicionaba la operación culminaba al fin y, además de favorecer la excavación del entorno histórico para su posterior puesta en valor, propiciaba que el Ayuntamiento disponga en la zona habilitada de la penetración de Cortes de un solar para construir hasta 44 viviendas de protección oficial con una superficie total de 5.300 metros cuadrados, además de espacios dotacionales.

En el mismo consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo que tomaba nota de esta actuación, aprobada en Junta de Gobierno, se aprobaba el estudio de detalle para la ordenación detallada de la parecela ocupada por el Monasterio de San Juan, redactada por Made. V Arquitectos, equipo ganador del concurso de ideas para la reforma y ampliación del inmueble.