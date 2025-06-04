Agrede a la Policía tras verse sorprendido orinando en una zona de fiesta de Burgos
La Policía Local de Burgos detuvo el sábado a una mujer de 24 años y a un hombre de 23 como presuntos autores de un delito de malos tratos y agresión a agentes de la autoridad, respectivamente.
Según fuentes municipales, el primer arresto tuvo lugar las 4:45 horas en Las Llanas, cuando una patrulla de paisano localizó a un joven orinando en un pasadizo. Tras identificarse como agentes, el varón reaccionó de manera violenta agrediendo a uno de los policías. Después de un breve forcejeo, fue auxiliado por un amigo y consiguió huir del lugar. No obstante, los agentes le siguieron a cierta distancia mientras solicitaban apoyo inmediato al resto de dotaciones.
Instantes después sería localizado en la calle Fernán González, donde huyó de nuevo hasta ser interceptado en la plaza de Santa María. Pese a resistirse de forma activa, forcejeando y agrediendo a los agentes, acabó yéndose detenido por un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad.
La segunda detención tuvo lugar ese mismo día por la mañana, en torno a las 12:45 horas, en un piso de la avenida de los Derechos Humanos, en el barrio de Gamonal. Poco antes, la sala del 092 recibía el aviso de una discusión entre un hombre y una mujer. Cuando los agentes acudieron al domicilio, localizaron a un varón que manifestaba haber sido agredido por su pareja.
Una vez verificadas las afiliaciones de ambos a través de la base de datos, se comprobó que la mujer tenía en vigor una orden de alejamiento de 100 metros respecto a su pareja, por lo que los agentes procedieron a su detención.