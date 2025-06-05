Última hora de la pasarela provisional para el Curpillos. «Si se cumple lo hablado llegaremos a tiempo»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Negociaciones sin fin para agilizar el proyecto y el permiso para conseguir instalar una pasarela provisional sobre el río Arlanzón, a la altura de El Plantío, para la fiesta del Curpillos. El jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Miguel Ángel Extremo, se ha implicado al máximo para acelerar los trámites de concesión del permiso por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Según explicaba el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, «Extremo ha logrado el compromiso de que en cuanto tenga los planos (el proyecto definitivo) la comisaria de aguas nos van a dar la licencia en menos de tres días».

El vicealcalde, que daba la última hora sobre cómo va el procedimiento, afirmaba que «si se cumple todo lo hablado llegaremos a tiempo». Destacaba la implicación de los Servicios de Emergencia, así como de otras áreas municipales como Urbanismo y Cultura, que lleva el contrato con las empresas para el diseño y montaje. «Hemos trabajado intensamente varios departamentos para tener pasarela provisional», añadía.

Desde el punto de vista de Manso, el Ayuntamiento de Burgos y la CHD «estamos en buena sintonía» para lograr el objetivo de disponer del puente provisional para el 20 de junio. «Creo en la buena fe de las dos administraciones y espero que cumplamos ambos los compromisos de palabra que tenemos en este momento», concluía.

A la vez que se llega a este entendimiento, las dos empresas contactadas ultiman los planos definitivos de la pasarela, aunque ya han enviado a la CHD los provisionales para que vaya conociendo los detalles del proyecto.

Una vez cerrada la adjudicación de dos contratos con sendas empresas locales, el Ejecutivo municipal espera que el proyecto de instalación se entregue en un plazo de uno o dos días. De momento, ya se han recibido los planos de la nueva estructura que se levantará a fin de avanzar con la tramitación. Y esos documentos iniciales están en manos de la CHD. A inicios de la próxima semana se podría conocer si el proyecto es viable y de serlo se procederá a la instalación, ya que dará «más tranquilidad en caso de emergencias» en la fiesta del Curpillos.