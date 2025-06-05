El alquiler alcanza máximos históricos en Burgos y Aranda: Miranda se desmarca con una caída

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler en la provincia de Burgos sigue tremendamente tensionado a punto de alcanzar el final del primer semestre y, según los últimos datos correspondientes a mayo de 2025, el coste de los arrendamientos urbanos tanto en el conjunto de la provincia como en la capital y Aranda de Duero han alcanzado máximos históricos, mientras que Miranda de Ebro rompe la tendencia y registra su primera caída mensual del año.

En el conjunto de la provincia, el precio medio se sitúa en 8,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 1,6 % respecto a abril, del 3,8 % en el trimestre y del 9,3 % interanual. Se trata del valor más alto registrado en la serie histórica para el territorio burgalés. Aplicando esas cifras al mercado real de la vivienda, alquilar un piso de 80 metros cuadrados vendría a costar, de media, 712€ en el conjunto de la provincia burgalesa según los datos aportados por el monitor de precios del servicio de estudios de Idealista.

Burgos capital: récord y ritmo sostenido

La ciudad de Burgos marca su máximo histórico con 9,6 €/m², tras una subida del 1,4 % mensual y un avance del 4,6 % en los últimos tres meses. En comparación con mayo de 2024, el incremento alcanza el 9,8 %, evidenciando una tendencia alcista sostenida. Una vivienda tipo de 80m² en la capital burgalesa costaría una renta mensual en promedio de 768 euros mientras que alquilar un apartamento de 40 m² saldría, de media, por 384€. Aunque esa es la teoría. En la práctica el piso en alquiler más barato actualmente en la ciudad de Burgos anunciado en la web de Idealista es un estudio ubicado en un bajo exterior sin ascensor de 28 m² por el que habría que pagar 450€/mes.

Por el lado contrario, el arrendamiento más caro disponible actualmente en Burgos es un pisazo de 243 m² en la zona de Venerables por el que hay que pagar 2.400 €/mes.

Este nivel de precios sitúa a Burgos por encima de la media autonómica (9,0 €/m²) y refleja el creciente desequilibrio entre oferta y demanda, en un contexto donde la vivienda en alquiler es cada vez más escasa, especialmente en zonas bien comunicadas o próximas a centros educativos y hospitales.

Aranda de Duero también bate récord

En Aranda de Duero, el precio medio se sitúa en 7,9€/m², con un crecimiento del 1,4 % mensual y del 9,1% interanual, con lo que una vivienda tipo de 80m² sale por 632€/mes Aunque el avance trimestral es más contenido (+1,0 %), se trata también del máximo histórico en la ciudad ribereña. Esta evolución sugiere que la presión sobre el mercado del alquiler se extiende más allá de la capital, afectando ya a municipios medianos con actividad industrial y comercial significativa.

Idealista sólo anuncia 19 pisos en alquiler en Aranda y el más barato es un estudio de 40m² en la zona de la calle San Francisco que cuesta 450€/mes, mientras que el más caro se ubica en la calle Pedro Sanz Abad y se pagan 1.300€/mes por residir en sus 90 m².

Miranda de Ebro rompe la tendencia

En contraste con los máximos marcados en Burgos y Aranda, Miranda de Ebro registra en mayo una caída del 1,2 %, que rompe la dinámica ascendente observada en meses anteriores. El precio se sitúa en 8,8 €/m², justo por debajo del récord alcanzado en abril (8,9 €/m²), con lo que una vivienda tipo de 80m² sale por 704€/mes en promedio. Aún aparecen menos pisos en alquiler en Miranda en la web de Idealista, donde el más barato es un piso en la calle Vitoria que sale por 600 €/mes y el más caro está en la plaza Torre Miranda, tiene 4 habitaciones y se pagan 1.250€/mes.

Aun así, el dato interanual sigue siendo positivo (+7,9 %), lo que indica que, pese al respiro de mayo, el alquiler en Miranda continúa muy por encima de los niveles de hace un año.

Contexto regional: Castilla y León también en máximos

El fenómeno no es exclusivo de la provincia. En el conjunto de Castilla y León, el precio del alquiler también marca su máximo histórico con 9,0 €/m², tras crecer un 1,2 % en el mes, un 3,9 % en el trimestre y un 10,5 % en el último año. Destaca el caso de Ávila, donde el incremento anual supera el 15 %, lo que la convierte en una de las provincias con mayor crecimiento relativo de toda la comunidad.