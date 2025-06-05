‘Burgos sin incineradora’ desconfía del PP: «La amenaza sigue viva»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«No basta con buenas palabras o promesas en prensa», advertía este jueves Carolina Ludueña, integrante de la plataforma Burgos sin incineradora y vecina del barrio de Cortes, ante cerca de medio millar de personas congregadas en la Plaza Mayor para mostrar públicamente su desconfianza hacia la aparente cesión por parte del equipo de Gobierno. De esta forma, el colectivo volvió a insistir en que «la amenaza sigue viva mientras la licencia ambiental esté vigente y mientras no se apueste de forma clara y definitiva por alternativas sostenibles».

«¿Qué está ocurriendo?», preguntaba en inglés una turista británica minutos antes de que se leyera el manifiesto de la concentración. No esperaba encontrarse con pancartas en pleno casco histórico de Burgos, con las casetas de la Feria del Libro apurando la jornada mientras los clientes miraban de reojo lo que sucedía frente a la Casa Consistorial. La respuesta, más allá de que la plataforma no se fía ni un pelo del Partido Popular, se resume básicamente en que «quemar basura no es la solución, ni aquí ni en ningún lugar de la Comunidad».

Cuatro meses después de su creación, Burgos sin incineradora ha logrado recabar el apoyo de más de 10.000 vecinos de Cortes, Cardeñadijo y Burgos capital. En gran parte, gracias al respaldo de 120 comercios que se ofrecieron para recoger firmas. Teniendo en cuenta que la presión social parecía ir en aumento, el equipo de Gobierno se vio obligado a recular. En teoría, el proyecto está paralizado. No obstante, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, aseguró a principios de semana que «la opción más probable pasa por seguir llevando los residuos al vertedero». Además, el PP considera «imprescindible» la reforma y modernización del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).

En primera línea de la manifestación, la alcaldesa de Cardeñadijo, Mariela Grijalbo, solicitó al Ejecutivo municipal «políticas valientes que incentiven la reducción y la reutilización y que penalicen el despilfarro y la contaminación». Por otro lado, rechazó que «las decisiones sobre el futuro de nuestros residuos se tomen a espaldas de la ciudadanía».

Partiendo de esta base, la plataforma volvió a reclamar la creación de un grupo de trabajo, bajo el paraguas del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que integre a «asociaciones ecologistas, colectivos de consumidores, sindicatos, asociaciones vecinales, educadores ambientales y el Consorcio Regional de Residuos». Porque solo así, con «participación y transparencia», será posible «garantizar una gestión responsable y democrática de los residuos urbanos».

Una vez concluida la concentración, Grijalbo recordó que los donativos recaudados por Burgos sin incineradora desde su puesta en marcha se han destinado íntegramente a sufragar gastos de cartelería para las diferentes acciones que se iban llevando a cabo. No en vano, anunció que el dinero sobrante se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Así, se pretende visibilizar los riesgos que, según múltiples estudios, conlleva la instalación de una macroincineradora de residuos cerca de núcleos urbanos.