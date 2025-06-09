Ayala entierra el hacha de guerra con la CHD y agradece su «diligencia» con la pasarela del Curpillos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De los cruces de acusaciones a hacer las paces. Atrás parece haber quedado el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Burgos y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a costa de la pasarela provisional para celebrar la fiesta del Curpillos en el paseo de La Quinta. Ahora, las aguas parecen haber vuelto a su cauce después de que el equipo de Gobierno se viese obligado a trabajar a contrarreloj para contar con dicha infraestructura. Todo un alivio, sin duda, para evitar las aglomeraciones registradas el año pasado.

«Hemos remado lo indecible», reconoce la alcaldesa, Cristina Ayala, mientras agradece la rápida respuesta en este caso por parte de una CHD que, en su momento, «no estuvo lo suficientemente diligente». Consciente de que el Ejecutivo municipal se encontraba en el «tiempo de descuento», no duda en poner ahora de manifiesto que «nos han ayudado enormemente». Con «diligencia» y sin poner trabas para que la pasarela, sí o sí, esté disponible el día de la Jira.

Ayala augura una «fiesta perfecta» en La Quinta siempre y cuando el tiempo acompañe. Pese a las reticencias que propició el cambio de ubicación por las obras que se están acometiendo en el parque de El Parral, considera que «el lugar es estupendo» y, además, la coordinación entre equipos sanitarios y de seguridad se desarrolló con total normalidad y sin incidencias reseñables.

«Vamos a ver cómo sale este año», señala a sabiendas de que la celebración del Curpillos en La Quinta acabó generando un respaldo social «muy mayoritario». Por ello, no descarta mantener este emplazamiento si existe un clamor general. En cualquier caso, avanza que la decisión se tomará, como pronto, después de la Jira de este año.