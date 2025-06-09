La segunda edición de ‘Misión Benaiges’ regresará al mar con otros veinte niños

Algunos de los niños y monitores participantes en la ‘Misión Benaiges’ de 2024, en la playa del Mont-roig del Camp, localidad natal del maestro.ALBERTO DI LOLLI

Durante las últimas semanas de 1935 y las primeras de 1936, el alumnado de la Escuela Nacional Mixta de Bañuelos de Bureba trabajaron con denuedo en un nuevo cuadernillo, este de carácter especial, sobre el gran piélago que rodeada a los continentes de la Tierra. Aquella publicación, editada en enero del fatídico año 1936, es la más recordada de todas las que coordinó el maestro de aquellos pequeños, Antonio Benaiges, docente olvidado y sepultado tras su asesinato en julio de 1936 hasta que hace unos años su memoria ha sido recuperada y divulgada a través de estudios, novelas, documentales, canciones, obras de teatro, cómics y hasta una película, ‘El maestro que prometió el mar’ (Patricia Font, 2023), que hizo que la pequeña localidad burgalesa fuese conocida en toda España y parte del mundo.

En aquel enero, con un frío terrible que apenas podía mitigar la modesta estufa del colegio, Antonio Benaiges prometió a aquellos niños que pisarían junto a él la fina arena de la playa de Mont-roig del Camp, su localidad natal, durante el verano de 1936. Allí, por fin, sabrían cómo es el mar. Pero como saben, aquel pacto con sus alumnos no se cumplió. En los albores de la Guerra Civil, unos pistoleros falangistas segaron la vida del maestro catalán tras haber sido detenido y torturado en Briviesca. Su cuerpo, nunca encontrado, se llevó aquella promesa y el espíritu de la reforma educativa promovida por la II República.

El año pasado, la Asociación Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, «gracias al apoyo de diferentes instituciones locales (ayuntamientos y comunidades autónomas), asociaciones memorialistas y otras entidades sociales, RENFE y 288 donantes», cumplió con aquel sueño que quedó pendiente y acercó a la localidad tarraconense donde nació el maestro a un grupo de niños y niñas provenientes de la Cañada Real de Madrid y del barrio de la Cartuja de Granada que, como los alumnos del maestro, no habían visto el mar.

Esta iniciativa, llamada ‘Misión Benaiges’, acaba de lanzar su segunda edición con otra campaña de micromecenazgo a través de la fundación Mi Grano de Arena (https://www. migranodearena.org/reto/segunda-misi-n-benaiges), con el objetivo de lograr la cantidad de 9.660€. «Para cubrir la compleja logística del itinerario (alojamientos, transportes, comidas y actividades) ya contamos con la generosidad e implicación de diferentes entidades y ayuntamientos que cubren algunos de estos gastos, pero para garantizar la gratuidad completa del viaje para los menores participantes, necesitamos también la aportación solidaria de las personas que comparten los objetivos de esta Misión», señalan desde la asociación.

El viaje hasta el mar

La segunda ‘Misión Benaiges’ comenzará el 29 de junio en Miranda de Ebro. Allí llegarán los grupos participantes desde Granada, Madrid y Bilbao. «El grupo estará integrado por veinte niñas y niños entre 8 y 12 años procedentes de Granada (La Cartuja) y algunos menores de familias palestinas refugiadas en España, acompañados por educadoras/es y voluntarias/os de la Asociación Escuela Benaiges», destacan. El viaje finalizará en Barcelona el 7 de julio.

Niños y niñas de la Misión Beniages' de 2024, con educadores, monitores y miembros de la asociación Escuela Benaiges en Bañuelos de Bureba.ALBERTO DI LOLLI

El 30 de junio vivirán una jornada especial en la provincia de Burgos. «Por la mañana, la expedición visitará Atapuerca y harán un taller en el Carex. Luego regresaremos a Bañuelos, comeremos y veremos ‘El maestro que prometió el mar’. Después tendremos una videoconferencia con Enric Auquer, protagonista de la película, y para acabar la jornada habrá un taller de apicultura. Un día muy completito, como todos», explica con simpatía Javier González Molero, secretario de la asociación.

Antes de llegar a Cataluña, los niños y los educadores pasarán por las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón. Allí disfrutarán de diferentes actividades lúdicas y de aprendizaje, piscinas, deportes alternativos, visita a un castillo y alguna sorpresa más, antes de llegar al mar en Cataluña. «Este año la Misión Benaiges le da mayor protagonismo al mar, mediante actividades como un paseo en barco en Tarragona, disfrutar de playas como la Pixerota, Sitges o la Barceloneta, visita al Museo Marítimo de Barcelona y otras relacionadas con la cultura mediterránea, como talleres en la Casa Miró o ruta guiada por Tarraco», destacan.

«Gracias a la importante colaboración de RENFE, el tren tendrá una presencia significativa en nuestra Misión, al ser el medio de transporte preferente a lo largo de todo el viaje (incluyendo los desplazamientos de ida y vuelta a los lugares de procedencia). Esta mayor relevancia del tren se completará con una visita guiada al Museo del Ferrocarril en Vilanova i la Geltrú» apuntan desde Escuela Benaiges.

Javier González explica que la segunda ‘Misión Benaiges’ fue presentada el pasado 5 de junio en el Cercle Catalá de Madrid, «donde dio comienzo la campaña de micromecenazgo de este 2025. El 17 de junio presentaremos el proyecto en la Associació de Mestres Rosa Sensat, en Barcelona», apunta.

El reto

Todo lo que rodea a las actividades de la asociación Escuela Benaiges tiene su lado emotivo y, hasta a veces, mágico. «Este año, el reto colectivo de la Misión Benaiges irá precedido por un reto personal de uno de sus integrantes. Nuestro compañero Enrique Martínez Gorroño emprenderá el sábado 6 de junio una ruta de veinte etapas para recorrer caminando los 517 kilómetros que separan Bañuelos de Bureba de Mont-roig del Camp. Esperamos que este señalado esfuerzo individual, además de darle mayor visibilidad a la Segunda Misión Benaiges, contribuya a alcanzar el objetivo económico de esta campaña», señalan.

En las redes sociales de la asociación se puede seguir la caminata de Martínez Gorroño a través de los vídeos que él mismo graba contando sus andanzas por el camino que une las dos localidades que fueron más importantes en la vida de Antonio Benaiges Nogués, el maestro que prometió el mar.

«Enrique es un maestro de Madrid, ya jubilado y socio de Escuela Benaiges. Por lo que pueda pasar, sabe que tiene mi coche a su disposición por si algún día flojea», ríe Javier González. «Es un gesto muy bonito y todos le estamos apoyando en su viaje», concluye y anima a todas las personas interesadas en colaborar a entrar en la página web de la campaña de micromecenazgo. Para cualquier duda ofrecen la dirección de correo electrónico: misionantoniobenaiges@gmail.com