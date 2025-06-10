El máster online de la UBU sobre Intervención Temprana y Sistemas Inteligentes suma estudiantes de tres comunidades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El máster de «Formación Permanente en Evaluación e Intervención Temprana en la Infancia desde la Aplicación de Sistemas Inteligentes (IoT, IPA, Health Smart, AI)» celebró la semana pasada la graduación de su segunda edición con estudiantes procedentes de tres comunidades autónomas.

Este está dirigido a profesionales de diferentes ramas del conocimiento, como Psicología, Pedagogía, Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Maestros de Educación Infantil y Primaria o Ingeniería de la Salud, entre otros, con un componente de especialización sobre la utilización de recursos inteligentes como chatbots, dispositivos de señal multicanal (eye tracking, GSR y EEG). La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Ángeles Martínez Martín, apunta en este sentido que se trata de un máster totalmente innovador “que permite, dar respuesta a muchas demandas de alumnado que no se suplen por los otros másteres”.

Se trata de un ámbito muy especializado y pionero en el que existen pocas propuestas de formación. De hecho, su directora, María Consuelo Saiz Manzanares, indica que “es el único máster en España con estas características, ya que aúna tanto la especialización propia en el ámbito de la atención temprana como la aplicación de recursos tecnológicos y computacionales”. Este máster, va dirigido tanto a la actualización de profesionales en ejercicio como a la especialización de egresados en el ámbito de la intervención temprana.

Laura Alonso Martínez, co-directora del máster, remarca el carácter interdisciplinar de la titulación, de forma que se puede aportar al estudiantado una visión integradora desde diferentes ramas de conocimiento (Psicología, Terapia, Enfermería, Tecnología, Computación). De este modo, la colaboración entre diferentes especialidades puede permitir que, por ejemplo, se pueda contar con un asistente virtual que monitorice en todo momento el progreso de un recién nacido atendido en el área de neonatología o que se lleve a cabo un seguimiento en los patrones no conductuales de un paciente de Psicología.

Una de las alumnas de este máster, Irene González Díez, psicóloga, destaca el elemento innovador que supone esta formación, ya que, en él, las teorías clásicas se actualizan con investigaciones recientes en el ámbito del desarrollo temprano, además de incluir la formación en el uso integrado de dispositivos (eye tracking, GSR, EEG) aplicados a la observación y análisis conductual, así como de técnicas de Machine Learning y de Inteligencia artificial dirigidas al análisis del gran volumen de datos que se registran en estos dispositivos. De esta forma, asegura que, tras finalizar la titulación, cuentan con más herramientas y competencias específicas respecto de la evaluación y la intervención en edades 0-6 años.

Precisamente en este ámbito incide también Raúl Marticorena, profesor del máster, que señala la minería de datos como uno de los elementos esenciales que se abordan en el máster, junto a otras tecnologías punteras y más novedosas como el IoT o el eye tracking – seguimiento ocular-, o asistentes inteligentes. El objetivo es que el alumnado aprenda a integrar estos conocimientos con el resto de conceptos que se han visto en otros módulos dentro de la titulación, explica.

El Máster, cuenta con un total de 60 créditos, se oferta en modalidad virtual y contiene 7 módulos formativos de contenidos teóricos, 1 módulo de aplicación práctica de los contenidos teóricos en la resolución de casos clínicos y un módulo de Trabajo de Fin de Máster. En todos ellos se aplica una metodología docente activa que se apoya en la utilización de distintos recursos como los espacios virtuales interactivos, asistentes personales tipo avatar inclusivo, laboratorios virtuales de casos clínicos y pruebas de evaluación con feedback orientado a productos y a procesos. De igual modo, se ponen a disposición del estudiantado seminarios síncronos y asíncronos y un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje.

Concretamente, una novedad implementada en este curso académico 2024-2025 ha sido la realizado el Módulo de Trabajo de Fin de Máster en modalidad ECOE («Evaluación Competencial Objetiva y Estructurada») en formato virtual. Esta prueba está diseñada para evaluar el desempeño del estudiantado ante situaciones clínicas específicas, donde se ponen a prueba sus conocimientos teóricos, razonamiento clínico, habilidades y destrezas, así como su actitud y capacidad de comunicación interpersonal. Se trata de una prueba cronometrada, estructurada como un circuito de estaciones que semejan escenarios de intervención temprana reales, con tareas específicas que permiten evaluar la competencia clínica del alumnado.

El uso de múltiples estaciones en el ECOE se justifica porque el desempeño de un o una estudiante en un solo caso no es un buen predictor del desempeño en una situación clínica diferente, un fenómeno conocido como especificidad de caso. Las competencias que se evalúan en las distintas estaciones son interpretación de anamnesis, comunicación facultativo-familia-paciente, realización de propuestas motivadas de intervención temprana, relación interprofesional, habilidades técnicas, actividades preventivas y aspectos ético-legales.

En concreto, se han contemplado cuatro estaciones:

• Estación 1. Procedimientos-Entrevista Inicial.

• Estación 2. Procedimientos-análisis de informes.

• Estación 3. Interpretación-redacción de un breve informe.

• Estación 4. Interpretación-aplicación de recursos tecnológicos a la evaluación y/o intervención terapéutica.

De igual modo, cabe remarcar que el profesorado de la titulación está compuesto por 11 profesores de distintas ramas de conocimiento: psicología evolutiva y de la educación, personalidad y evaluación y tratamiento psicológicos, enfermería, terapia ocupacional, lenguajes y sistemas informáticos. Todos ellos, docentes a tiempo completo (1 CAUN, 5 PTUN, 2 PPL, 3 PAYUD), miembros de 5 GIRs de la UBU (ADMIRABLE, BEST-AI, DATAHES, TECTO, TFS) y de 2 UICs (UIC N.º 170 y UIC N.º 348) de la JCYL, lo que avala la calidad docente e investigadora.

Rendimiento y satisfacción de la Titulación

En el curso académico 2024-2025 se ha contado con estudiantes de Burgos capital y provincia, de Asturias y Andalucía. Asimismo, los indicadores de egreso tanto en la edición anterior como en la presente han sido del 100%. La satisfacción del alumnado egresado con el plan de estudios, la organización de la enseñanza, la atención al alumnado, el profesorado ha sido de 5 sobre 5. Respecto de la satisfacción del profesorado también ha sido alta (satisfacción con: la implicación del alumnado 4,43 sobre 5, el despliegue del plan de estudios 4,5 sobre 5; infraestructuras 4,89 sobre 5).