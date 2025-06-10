La cimentación del centro cívico Oeste de Burgos acabará este mes de junio

Imagen del movimiento de tierras que ya ha despejado la parcela donde se ubicará el Centro Cívico Oeste de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas.

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Las obras del futuro centro cívico Oeste «avanzan a buen ritmo». Así lo aseguró la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, quien confirmó que en el mes de junio «finalizarán los trabajos de cimentación» y «podría arrancar la construcción del edificio».

La concejal explicó que «las obras están en plazo previsto» a pesar de que «hubo ciertos retrasos por las intensas lluvias de hace semanas», pero «el ritmo se ha recuperado y las circunstancias han sido favorables para desarrollar los movimientos de tierra y el hormigonado y colocación de los pilotes».

En este sentido, Del Campo señaló que «se están optimizando los procesos de construcción y los suministros para que la obra no se quede parada en ningún momento». Y es que el edificio entrará en servicio a finales del año 2026, en un año y medio.

Lo hará tras ocho años de espera. Los trabajos tendrán un coste de 6,16 millones de euros y el espacio prestará servicio a unos veinte mil vecinos. Se trata de un espacio de 2.600 metros cuadrados repartidos en dos platas que se distribuyen alrededor de un patio central abierto. Un patio central que, además de mejorar la iluminación del espacio, permitirá desarrollar diversas actividades al aire libre.

Contará además con siete despachos individuales para los trabajadores sociales y una sala de reuniones, once salas múltiples, una ludoteca y una sala de encuentro, un centro de día infantil, servicio de información y un salón de actos para 213 personas.

El consumo energético del edificio será casi nulo, por lo que el Ayuntamiento contará con un ahorro importante. Para ello se instalarán en la cubierta placas solares que no estaban previstas en el anterior proyecto.

En el exterior se crearán una zona infantil y zonas verdes y habrá un aparcamiento con plazas específicas para personas con discapacidad, después de que se descartara crear un aparcamiento en semisótano. El principal acceso se hará desde la calle Antonio Acuña y una segunda entrada se encontrará en la avenida de la Independencia.

Renovación contratos

En otro orden de cosas y preguntada por la crítica lanzada por el grupo municipal socialista que ha denunciado que hay doce contratos de servicios de la gerencia de Servicios Sociales que las empresas adjudicatarias en inicio siguen prestando pero con el contrato caducados.

Esta situación «alcanza actividades variadas y tienen un coste de unos 7,2 millones de euros», apuntó la formación, que aseguró que «en cinco meses la gerencia, que maneja 22 contratos de servicios, solo ha firmado uno en todo el año».

Sobre esta cuestión, la responsable del área aseguró que «se está trabajando en la renovación de dichos contratos» y que «poco a poco irá saliendo». Así, aseveró que «ya están listos los pliegos de prácticamente todos los contratos pendientes» e «irán saliendo adelante de forma progresiva».

Autoempleo

Al margen de los contratos, Del Campo apuntó que se ha firmado un nuevo convenio con Fundación Lesmes sin coste para el Ayuntamiento y que «está dirigido al apoyo al autoempleo de jóvenes en riesgo de exclusión social, con discapacidad o con dificultades para acceder al mercado laboral». Arrancó en enero de este año y finalizará el 31 de diciembre.