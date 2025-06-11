Deporte, patrimonio y música en una «experiencia única» por el casco histórico de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La línea de meta se sitúa en Burgos 2031. Para reforzar la candidatura a Capital Europea de la Cultural, cualquier evento multitudinario ayuda. Más aún si, en paralelo, se contribuye a preservar el patrimonio de una provincia que atesora más de un millar de parroquias, alrededor de 1700 templos y un sinfín de bienes de Interés Cultural (BIC). Por ello, la asociación Ars Burgensis, impulsada por el Arzobispado, pretende aunar ambos objetivos a través de la Nocturna Lux Mundi: una marcha de 5,2 kilómetros, con parada en algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, que incluirá más de una decena de escenarios con música en directo.

Con la previsión de congregar a 10.000 participantes, la cita tendrá lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 20 horas. Con salida y llegada en la Catedral, la ruta discurre por los tres patrimonios de la Humanidad (la propia Seo, el Camino de Santiago y el Museo de la Evolución Humana, en referencia a los yacimientos de Atapuerca). Bajo la luz de los monumentos, los corredores desfilarán por enclaves como el Arco de Santa María, el Teatro Principal, el paseo del Espolón, la Plaza Mayor, la iglesia de San Gil o el Museo del Retablo. Su misión: recaudar fondos para preservar aquellos inmuebles que lo necesiten.

Será una «experiencia única», auguraba este miércoles la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, durante la presentación oficial de una cita apadrinada por los atletas Lucía Carrillo y David González. Convencida de que la Nocturna Lux Mundi es sinónimo de «orgullo de ciudad», no dudó en remarcar que «el patrimonio se tiene que interiorizar en cada burgalés» para ser capaces de «vender lo que tenemos».

«Música, deporte y patrimonio. Qué maravilla que podamos conjugarlo todo», enfatizaba la regidora mientras hacía hincapié en que Burgos 2031 constituye una «oportunidad para transformar la ciudad». Dicho esto, aprovechó la ocasión para hilar fino asegurando que Burgos «se expande» gracias a la «participación ciudadana», la «innovación» o la «cohesión social».

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, presentando la Nocturna Lux Mundi.SANTI OTERO

Según el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, el patrimonio eclesiástico de la provincia se ha de cuidar «entre todos». De ahí el nacimiento de Ars Burgensis en octubre de 2024, para compartir la «grandísima responsabilidad» de financiar su mantenimiento. Así pues, la fundación permanece «abierta a todo aquel que quiera participar» mientras trata de «tender puentes con todas las instituciones». De momento, ya cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, numerosas empresas, entidades como la Fundación Círculo y los principales clubes deportivos de la ciudad, empezando por el Burgos Club de Fútbol y el San Pablo.

«Restaurar cualquier retablo puede costar 30.000 euros», recordó Iceta con el fin de alentar la participación masiva en un evento que pretende poner en valor el «potencial inmenso» que tiene el patrimonio local. Asimismo, citó otros proyectos en marcha de la fundación -también orientados a la conservación de inmuebles religiosos- como 14 Estrellas del Noroeste Burgalés o Ars Museorum, que contempla un recorrido por 17 museos parroquiales.

Inscripciones, modalidades y recompensas

Abierto el plazo para apuntarse desde el pasado 6 de junio, la fecha límite será el 1 de octubre. Con el fin de atraer a toda clase de públicos, la Nocturna Lux Mundi dispone de dos modalidades: Marcha y Carrera. Ambas conllevan un coste de 10 euros hasta el 31 de julio y, a partir del 1 de agosto, el precio ascenderá a 15. Aparte, cabe la posibilidad de adquirir un Dorsal 0 para contribuir con la causa desde la distancia.

Los participantes recibirán una bolsa de avituallamiento, con productos donados por empresas patrocinadoras, y una camiseta específicamente diseñada para la cita por parte de la marca de running 42K. Para dar a conocer la iniciativa, se repartirán 30.000 folletos informativos por distintos puntos de la ciudad.

Salvo problemas de agenda, los dos deportistas que apadrinan el evento estarán listos y en sus puestos el día 18 en la plaza del Rey San Fernando. Ya recuperada de la lesión de tobillo que le dejó fuera de los Juegos Olímpicos, Carrillo quiere dejar atrás un «año complicado» y centrarse en «pelear por estar en el Mundial absoluto». González, por su parte, también afronta la temporada con «mucha confianza» y serias posibilidades de «ser internacional». Para ambos, la Nocturna Lux Mundi supone, más allá de lo que conlleva como escaparate para su tierra, un entrenamiento inolvidable que esperan no perderse.

Sobre los conciertos, aún no ha trascendido el nombre de las bandas y artistas que actuarán. Sin embargo, Ars Burgensis deja pistas en uno de sus vídeos promocionales al incluir a los burgaleses Claudia Halley y Mario Andreu. No en vano, desde la organización se afirma que su intención es nutrir el cartel tirando de la escena local.