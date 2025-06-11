El PSOE habla de un presunto delito de «tráfico de influencias» por las presiones en la feria de gastronetas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista considera que el trabajador eventual del PP, señalado por «presionar» a un empresario de hostelería para que no concurriera al procedimiento para la feria de food truck de la Isla, podría haber cometido «un presunto delito de tráfico de influencias».

Además, la concejala Blanca Carpintero acusa al PP de «vestir de legalidad» unas bases para participar en los procedimientos de libre concurrencia de la oferta gastronómica de San Pedro porque se redactaron «a salto de mata» con apenas cuatro días de plazo para presentarse. «Lo que se ha preparado es un auténtico circo para cubrir las espaldas del PP y de ese señor al que ha puesto ahí la alcaldesa» denuncia.

Desde el punto de vista del PSOE, el procedimiento «se prepara con unas bases sospechosas» para dejar fuera al empresario Alvar Barriocanal poniendo unos requisitos que no podía cumplir porque él ya había dicho, previamente en su solicitud del mes de abril, que su gastroneta medía más de 24 metros. También en las bases «se dice que el proyecto es para seis gastronetas y por qué no para cuatro, siete o diez», se pregunta la concejala, que responde que el proyecto presentado por la empresa 'Burgoneta', justo contemplaba seis vehículos.

Carpintero criticó la defensa que se realizó desde el PP hacia el empleado contratado por esta formación política que actúa como asesor de la alcaldesa, Cristina Ayala. Manso denunció las grabaciones de las conversaciones realizadas por Barriocanal, el empresario que ha destapado todo este asunto. «Poco más que ha dicho que este chico (por el eventual) es muy majo y que 'cuidadito' con usar medios de prueba como grabaciones», manifestó Carpintero, que indica que el ciudadano «abochornado por lo que se le está ofreciendo en aras de defender lo que es legítimo decide grabar una conversación».

La socialista desveló que tuvo la oportunidad de escuchar la grabación y asegura que toda la defensa que realizó Manso del trabajador «es totalmente falsa». Además, exige a Ayala que tome medidas como el cese inmediato porque una alcaldesa no puede estar rodeada «de esta gente mafiosa y de un presunto delincuente».