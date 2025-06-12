Las diez carreras con más tirón que puedes estudiar en Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los estudiantes que, superada la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), se decanten por una de las titulaciones de moda, tienen muchas probabilidades de encontrar su sitio en la ciudad de Burgos. Y es que sus universidades ofertan buena parte de los grados con mayor tirón en el conjunto del país, a tenor del incremento de egresados en los últimos cursos.

El informe elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ofrece un listado de los 15 campos con mayor aumento de titulados entre 2019 y 2023. Un simple cruce con las propuestas educativas de la Universidad de Burgos y la Isabel I, aunque en este caso concreto se trate de enseñanza online, basta para comprobar que la ciudad brinda lo que cada vez más jóvenes en formación persiguen.

En concreto, las diez carreras con más demanda en España que pueden cursarse en Burgos son Educación Primaria, que veía aumentar sus egresados en 2.034 en el periodo citado, Informática, con un auge de 1.470, Enfermería, con 1.343 titulados más en apenas cuatro años, Administración y Empresa (1.050), Educación Infantil (908), Psicología (829), Matemáticas (757), que se incorpora al 'catálogo' local el próximo curso, Comunicación Audiovisual (640), Criminología (697) y Publicidad y Relaciones Públicas.

Salvo las dos últimas, ofertadas por la Universidad Isabel I a distancia, el resto forman parte de los estudios impartidos por la UBU, lo que permite augurar que ejercerán de imán para un notable número de futuros alumnos que se encuentren ahora mismo, calificaciones en mano, deshojando la margarita de su futuro profesional.

Coinciden en cierta medida las destacadas en el listado detallado, elaborado a partir de los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con las titulaciones que más preinscripciones reciben. De ahí, además, que algunas de ellas tengan elevadas notas de corte para acceder.

En el extremo opuesto, el de los ámbitos con caída de titulados entre 2019 y 2022, aparecen menos grados ofertados en Burgos, todos en la UBU en este caso y la gran mayoría de carácter técnico. Solo Turismo -que en España perdía 597 egresados en el plazo referido- se escapa de ese campo. Ingeniería Civil y Mecánica caían en más de 600. Completan este listado Arquitectura Técnica, con 388 menos, Ingeniería en Tecnologías Industriales (285) e Ingeniería Agroalimentaria (123).