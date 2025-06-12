Estos son los resultados de la PAU 2025 en Burgos: El nuevo modelo reduce el número de aprobados

1.300 estudiantes burgaleses se presentan a la PAU de este año en la que hay varios cambios y se prolonga hasta tres días el periodo de exámenes.Oscar Corcuera

El 96,14% de los estudiantes que realizaron la PAU en el distrito universitario de Burgos entre el 3 y el 5 de junio han aprobado el examen. Este dato supone un leve descenso de cerca de dos puntos frente al del año pasado, cuando la cifra quienes superaron la prueba fue del 98,07%. Por sedes, el porcentaje de aprobados asciende 97,59% en Aranda de Duero y 96,52% en Burgos, mientras que Miranda de Ebro ha sido de 95,73% y 87,50% en Medina de Pomar.

Andrés Serna, director de Acceso y de Bachillerato de Investigación/Excelencia de la Universidad de Burgos, señala que ese pequeño descenso se encuentra totalmente dentro de lo esperable, “no tanto por la mayor dificultad de la prueba sino por el cambio de modelo”, y añade que son datos comparables a los de años anteriores, “incluso análogos a los de antes de la pandemia, lo que demuestra que sigue habiendo optatividad suficiente para que se obtengan buenos resultados”.