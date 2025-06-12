Estos son los resultados de la PAU 2025 en Burgos: El nuevo modelo reduce el número de aprobados

El 96,14% de los estudiantes que realizaron la PAU en el distrito universitario de Burgos entre el 3 y el 5 de junio han aprobado el examen. Este dato supone un leve descenso de cerca de dos puntos frente al del año pasado, cuando la cifra quienes superaron la prueba fue del 98,07%. Por sedes, el porcentaje de aprobados asciende 97,59% en Aranda de Duero y 96,52% en Burgos, mientras que Miranda de Ebro ha sido de 95,73% y 87,50% en Medina de Pomar.
Andrés Serna, director de Acceso y de Bachillerato de Investigación/Excelencia de la Universidad de Burgos, señala que ese pequeño descenso se encuentra totalmente dentro de lo esperable, “no tanto por la mayor dificultad de la prueba sino por el cambio de modelo”, y añade que son datos comparables a los de años anteriores, “incluso análogos a los de antes de la pandemia, lo que demuestra que sigue habiendo optatividad suficiente para que se obtengan buenos resultados”.
Las mejores notas de la PAU 2025 de Burgos
La nota más alta de la prueba, obtenida por Álvaro Renedo Estévez, del IES Félix Rodríguez de la Fuente, es 9,700. Estudiante del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) de Ciencias con la Universidad de Burgos, Álvaro señala que le gustaría cursar el doble grado de Física y Matemáticas. También estudia en el IES Félix Rodríguez de la Fuente Elvira Castaño Izquierdo, que con un 9,688 saca la segunda mejor calificación en la PAU 2025 en el distrito universitario de Burgos y afirma que quiere estudiar Filología Inglesa. Las mejores notas finales de acceso, calculadas con una media ponderada entre las de la PAU y Bachillerato, corresponden a Javier Sevilla Sancha, del IES Pintor Luis Sáez, con 9,845, interesado en el doble grado en Historia y Economía, y a Rocío de la Fuente Mateos, del IES Cardenal Sandoval y Rojas, con 9,820, a quien le gustaría estudiar Biomedicina.
Grados de Burgos con notas de corte más altas
Previsiblemente, ninguno de ellos tendrá problemas en acceder al grado deseado, incluso a aquellos que exigen una nota más alta que, en el caso de la Universidad de Burgos -cuyas notas de corte se pueden consultar en este enlace-, son los de Enfermería, con un 11,2, seguido por la doble titulación de Ingeniería Mecánica y Electrónica, que requiere 10,92 puntos.
Premios para Estudiantes de Nuevo Ingreso con Aprovechamiento Académico Excelente
La Universidad de Burgos convocará próximamente los Premios para Estudiantes de Nuevo Ingreso con Aprovechamiento Académico Excelente. Serán un total de 37 premios de 500 euros financiados por el Banco Santander y dirigidos a estudiantes con las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o en ciclos formativos de grado superior que se matriculen en el primer curso de estudios oficiales de grado en cualquiera de los centros de la UBU durante el curso 2025/2026. Podrán optar a estos premios los estudiantes de Bachillerato que hayan obtenido una calificación igual o superior a 8,5 puntos en la PAU (fase general) en la convocatoria ordinaria del curso 2024/2025, y los estudiantes de ciclos formativos de grado superior con una nota media igual o superior a 9,0 en la misma convocatoria. Se concederá un premio por cada grado o doble grado oficial para los estudiantes procedentes de Bachillerato, y tres premios para estudiantes de ciclos formativos, con un máximo de un premio por cada grado o doble grado. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y finalizará el 31 de julio de 2025.
Ayudas a la matrícula
Además, la Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, convocará 25 ayudas destinadas a cubrir el 50 % de los gastos de matrícula del Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa - Mención Dual, impartido en el Campus Universitario de Miranda de Ebro durante el curso 2025/2026. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que inicien sus estudios en dicho grado. Esta convocatoria forma parte del compromiso de la Universidad de Burgos con el desarrollo local, el impulso de la formación superior en la región y la retención del talento. El plazo de solicitud estará abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) hasta el 30 de septiembre de 2025.