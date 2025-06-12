Salvar los robles centenarios de este pequeño pueblo de Burgos: Una lucha que apoya la Baronesa Thyssen

La baronesa Carmen Thyssen, en una de sus exposiciones, en Sant Feliu de Guíxols.-ICONNA / JOAN CASTRO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Hace un año, en junio de 2024, la plataforma ‘Salvemos a los Robles Centenarios de Tolbaños de Abajo’ creada por los vecinos de la localidad burgalesa recibía un apoyo muy especial en su lucha por evitar la tala de diez ejemplares motivada por el arreglo y ensanchamiento de la carretera que une ambas localidades.

La mismísima Baronesa Thyssen-Bornemisza mostraba su apoyo a la plataforma a través de una carta que hizo pública la propia entidad a través de un comunicado. La aristócrata ha demostrado a lo largo de los años su compromiso con el patrimonio natural y una de sus instantáneas más recordada la retrataba en 2007 encadenada a uno de los árboles situados frente al propio Museo Thyssen al grito de ‘¡No a la tala!’.

Vecinos a los pies de uno de los robles centenarios.

En la carta, la baronesa señalaba que la tala ‘supondría una gran pérdida, ya que se trata de una arboleda histórica para la localidad y para el Valle de Valdelaguna’ y apuntó que ‘es fundamental preservar el patrimonio natural buscando otras alternativas al trazado de la carretera’.

Thyssen cierra la misiva asegurando a la plataforma su ‘ayuda o apoyo’ y deseando que ‘este escrito pueda ser útil, confiando en que la Diputación de Burgos considere firmemente la protección de ese arbolado’.