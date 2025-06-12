La Escuela de Música, en lucha. La huelga continúa y los docentes piden el apoyo de los burgaleses

Cartel de protesta que denuncia la situación de los profesores de la Escuela Municipal de Música en el acceso de la sede de Gamonal.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La lucha de los profesores de la Escuela Municipal de Música sigue. Tras una semana de paros parciales y "ante el silencio del Ayuntamiento de Burgos y de la empresa gestora", los docentes trasladaban hoy mismo a las familias de los 750 alumnos del centro que "la huelga continúa".

En el comunicado lamentan la falta total de reacción de los responsables económicos y políticos de la precariedad laboral y material que denuncian: "Siguen sin dar respuesta a nuestras demandas". Al respecto, recuerdan que "pedimos lo mínimo para poder trabajar con dignidad y ofrecer al alumnado la educación que se merece".

En concreto, cabe recordar que las protestas arrancaron el lunes por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en su Pacto Laboral de Mejoras con la concesionaria del servicio y la situación de deterioro de los centros, de titularidad municipal. Los docentes achacan buena parte de estos problemas al "atroz recorte" que ha sufrido la financiación pública destinada a esta formación, pues desde 2012 la inversión del Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Burgos ha sido drásticamente reducida. Se fijó entonces un presupuesto base de licitación del contrato para la gestión de este servicio de 82.333 euros anuales, que en el pliego de 2015 pasaron a 60.000 euros al año y en 2020, a 55.000. Se acabó adjudicando por los 48.400 euros actuales.

En este contexto, los profesionales reivindican "mejoras que permitan ofrecer una formación digna, con recursos adecuados, estabilidad y unas condiciones laborales justas para quienes la hacemos posible día a día".

Para hacer constar de manera pública y fehaciente su malestar, convocan un acto de protesta el próximo lunes 16, a las 19 horas, en la puerta del centro de Bernardas, sede de la Escuela Municipal de Música.

Invitan a las familias de los alumnos, a los que consideran principales afectados por las condiciones que reclaman cambiar, y a la ciudadanía burgalesa, a sumarse a esta cita reivindicativa: "La movilización sigue adelante. Ahora más que nunca, os necesitamos.

Sumad vuestra voz a la nuestra". Animan, además, a sumarse a la protesta con instrumentos o cazuelas, "cualquier cosa que sirva para hacernos escuchar".