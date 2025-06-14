Atapuerca prepara una campaña de excavaciones continuista con nuevos rostros al frente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La campaña de excavaciones de los yacimientos de Atapuerca dará comienzo el próximo 21 de junio, y aunque lo hace con el objetivo de continuar los trabajos ya iniciados en 2024, sí que incorpora novedades. En concreto, cinco rostros nuevos, que darán un paso al frente como codirectores y ocuparán los cargos de Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro tras su jubilación.

Juan Luis Arsuaga -la tercera pata del triunvirato- sí que continúa al frente, y lo hace junto a José Miguel Carretero, María Martinón-Torres, Marina Mosquera, Ignacio Martínez, Alfonso Benito y Andreu Ollé.

Martinón-Torres explica que asumen este reto con “muchísima ilusión”, aunque también con “tranquilidad”, ya que se trata de una “transición muy trabajada”. “Llevamos muchos años muy acostumbrados a trabajar en equipo y somos personas que llevamos varias décadas trabajando en los yacimientos de Atapuerca”, explica la también directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).

En este sentido, explica, que aunque de cara al mundo es muy llamativa la llegada de los nuevos codirectores, a nivel interno y de funcionamiento los cambios no son tanto, ya que llevaban mucho tiempo preparándose para esto, y todos ellos han estado trabajando en la coordinación de otros yacimientos. “Respecto a los trabajos, continuaremos haciendo lo que estábamos haciendo. Atapuerca es paradigma de trabajo en equipo”, afirma.

La campaña de excavaciones de este 2025 la asumen con el reto de continuar los trabajos del año anterior, y seguir interviniendo en los mismos yacimientos. De esta forma, se procederá a trabajar en la Trinchera del Ferrocarril. Martinón-Torres explica que en el caso de Gran Dolina, se excavará en dos niveles. Por un lado, la parte superior, en la que finalmente se ha llegado en extensión al nivel TD6 (lugar donde se encontró a Homo Antecessor); y también se excavará en TD3 y TD4.

Con respecto a TD6, uno de los “grandes alicientes” de la campaña, mantienen la “ilusión” y la “esperanza” de poder encontrar más “restos significativos” de esta especie. “Es la expectación, aunque no podemos adivinar qué saldrá”, recuerda la codirectora.

Explica además que al otro lado de Gran Dolina, en el yacimiento de El Penal encontraron en la pasada campaña una docena de útiles líticos que pueden llevar a pensar que allí había presencia humana, y se podrían corresponder con TD6. “De alguna manera es como si estuviéramos excavando un poquito de TD6 al otro lado de la Trinchera”, apunta María Martinón-Torres.

Durante la campaña también se intervendrá en Galería y Sima del Elefante. Este último también es un yacimiento de gran expectación, dado que en los últimos tiempos ha dado a Atapuerca grandes alegrías con el descubrimiento de ‘Pink’. Se excavará también en Fantasma, Sima de los Huesos, Galería de las Estatuas exterior e interior, así como en Mirador y en el yacimiento de Aymerich.

Se espera que para esta campaña, que dará inicio el 21 de junio y se mantendrá hasta el 25 de julio, pasen unas 300 personas. Se hará en tres turnos, de forma que unas 150 personas estarán trabajando de continuo en los yacimientos. Hasta esta localidad burgalesa se desplazarán investigadores de todas partes del mundo, a un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que además se convierte durante los meses de junio y julio en una “universidad al aire libre”.