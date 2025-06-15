Tres denuncias en 40 minutos. Así es un control de velocidad en Burgos

Radar móvil de la Policía Local en un control efectuado el 3 de junio en la avenida Cantabria, la segunda calle de la ciudad con más accidentalidad.SANTI OTERO

Son las 12.00 de la mañana de un 3 de junio de 2025, está a punto de comenzar uno de los habituales controles de velocidad en las calles de Burgos. En esta ocasión es en la avenida Cantabria, junto al edificio de Policía Local, en una calle que es la segunda que más percances circulatorios registra, tras la calle Vitoria, según las estadísticas de Policía Local.

El radar veloláser no necesita separarse muchos metros de su ‘hogar’, para comenzar a trabajar junto a un vehículo estacionado del cuerpo municipal.

Es una hora de bastante intensidad circulatoria, pero las obras en el edificio hacen que se elimine un carril de circulación y que los conductores pasen con cierta prudencia. En los 40 minutos que acompañamos al equipo de Policía Local que realiza el control son tres los vehículos que recibirán comunicación de denuncia en los siguientes días por circular a 62, 63 y 66 kilómetros por hora, en una vía de 50.

El programa del cinemómetro, que se controla desde una tablet, indica que de los 306 vehículos que han pasado, 24 lo han hecho a más de 50 kilómetros por hora. Las estadísticas que se extraen de todos estos controles permite pasar datos de la Policía Local a Tráfico para que se puedan establecer medidas de calmado de tráfico, como ha ocurrido en avenidas como Esteban Sáez de Alvarado o Juan Ramón Jiménez, así como en el barrio del G-3 con la instalación de nuevos cruces de peatones con semáforo.