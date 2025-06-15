Estas son las 10 calles de Burgos donde se concentran la mayoría de las multas por velocidad

Radar móvil de la Policía Local en un control efectuado el 3 de junio en la avenida Cantabria, la segunda calle de la ciudad con más accidentalidad.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Casi a control de velocidad diario en los primeros cinco meses de 2025. Así trabajan las dos dotaciones de Policía Local que se encargan del radar móvil y del vehículo ‘multacar’ (dedicado a controlar el aparcamiento en doble fila).

Entre enero y finales de mayo se han realizado 113 vigilancias en apenas 150 días de lo que va de año, lo que hace una media de 0,75 intervenciones al día para vigilar la velocidad por las calles de Burgos, incluyendo en esa suma de días los fines de semana.

Como indican fuentes del Servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la mayoría de las jornadas en las que no se sacan los equipos móviles que miden la velocidad (veloláser) tiene que ver con condiciones meteorológicas que no permiten realizar las fotos de los vehículos con calidad, como por ejemplo en episodios de lluvia.

Las actuaciones se han realizado en unas 40 calles diferentes de Burgos, tanto en las avenidas de dos o tres carriles, donde se puede circular como máximo a 50 kilómetros por hora, como en las de un solo carril en las que la velocidad fijada es de 30 kilómetros por hora.

Esta variedad en los lugares escogidos para llevar el cinemómetro portátil quiere mostrar a la ciudadanía que actúan por todos los barrios del término municipal, muchas veces como consecuencia de la accidentalidad registrada en una vía, pero también a demanda de los vecinos cuando se concentran varias quejas relacionadas con que se tiene la sensación de que en determinada calle se circula demasiado rápido, generando inseguridad para los peatones y para otros usuarios de la vía.

«En las zonas residenciales donde la velocidad debería ser de 30 kilómetros por hora los ciudadanos nos agradecen muchas veces la presencia porque han sentido respeto a la hora de cruzar un paso de peatones», explica uno de los agentes responsables, que añade que la prevención de los accidentes y atropellos es siempre el objetivo prioritario en este tipo de trabajo.

Para afianzar sus palabras ahí está el dato del porcentaje de propuestas de sanción que llegan a los hogares. En lo que va de año, en las 113 actuaciones del radar móvil se ha controlado a 16.405 vehículos y las denuncias formuladas han sido 1.209, apenas un 7% de los vigilados. Esto muestra que la mayoría de los conductores circula dentro de esos límites, pero también que hay quien les supera, en ocasiones muy por encima de lo permitido.

En estos primeros meses del año (con datos actualizados hasta el 27 de mayo) la velocidad máxima ‘cazada’ por el veloláser ha sido de 97 kilómetros por hora en la avenida Caja Círculo, 94 en la carretera de Fuentes Blancas y llama la atención los 91 registrados en la avenida Palencia, en un control en el mes de abril.

Son velocidades muy por encima de los límites, pero en este tiempo no se han dado delitos contra la seguridad del tráfico por excesos de velocidad. La Dirección General de Tráfico marca que se considera delito a partir de 116 km/h en vías de 50 y de 96 km/h en las de 30. Desde el cuerpo municipal, precisan que en 2024 se contabilizaron 6 delitos contra la seguridad vial por circular por encima de 116 o de 96, según el tipo de calle.

El porcentaje de multados con respecto a los controlados puede parecer bajo, pero si nos fijamos en el dato de las denuncias emitidas en estos primeros meses del año, todo parece indicar que se superarán las infracciones por este motivo registradas en 2024 por el cinemómetro portátil con 2.283 en el conjunto de los doce meses. Las 1.209 formuladas hasta el 27 de mayo representan más de la mitad con respecto a las de todo el 2024 y quedan por delante 7 meses de contabilizar.

Las diez calles con más denuncias

Si volvemos a fijarnos en los lugares donde Policía Local ha realizado los controles, desde calle Caleruega a Severo Ochoa, pasando por la carretera Poza o paseo de Fuentecillas, entre esa variedad de 40 puntos distintos, también se puede decir que el 60% de las denuncias se han registrado en apenas una decena de arterías.

Es la calle Vitoria (en sus distintos tramos) la que se lleva la palma en cuanto al número de actuaciones del radar móvil, estrechamente vinculado con que es también la vía de la ciudad donde se registran más percances de tráfico. De la memoria de la Policía Local se extrae el dato de que esta arteria circulatoria se mantiene como el principal punto negro con 207 accidentes, nueve más que en 2023.

La consecuencia directa es que en lo que va de este año se contabilizan 43 controles de velocidad y, por tanto, es también la vía con mayor número de vehículos controlados, así como de sancionados por exceder los límites marcados. 264 infracciones se han detectado como consecuencia de la actividad del radar.

El segundo lugar en cuanto al número de multas es el paseo de Fuentecillas con 58, seguido de cerca por Severo Ochoa, con 57, y calle Caleruega, con 55. En la carretera de Fuentes Blancas, dentro del término municipal, se contabilizan 53 y, por tanto, es la quinta vía con más infracciones detectadas y con una de las velocidades máximas registradas con 94 km/hora.

En el sexto lugar está la avenida Caja Círculo, con 46 denuncias acumuladas en un único control realizado en abril en el que se detectó a un vehículo a 97 km/hora.

Otras 46 multas son fruto de un control en Cartuja de Miraflores y, por tanto, ocupa el puesto siete en esta clasificación. El Paseo de Comendadores, en el ocho, suma 45 sanciones, la avenida Arlanzón, en el 9, registró 43 y la carretera de Poza, en la posición 10, cuenta con 42 infracciones, en tres controles diferenciados en enero, febrero y abril.