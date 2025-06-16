El PSOE propone planes estratégicos para los barrios de Burgos para ordenar las inversiones de manera «justa»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista reclamará en el próximo Pleno la elaboración de planes de estratégicos para los barrios de la ciudad con las inversiones a realizar a medio y largo plazo.

José María Romo, concejal socialista, ha sido el encargado de presentar la proposición que lanzarán el próximo jueves, 19 de junio, que incluye también críticas a la gestión del equipo de Gobierno que planifica grandes inversiones en el centro de la capital, como el túnel de la calle Santander, dejando, a juicio de los socialistas, a los barrios con «actuaciones dispersas» que ni siquiera están garantizadas.

Desde el punto de vista del PSOE, es necesario un reparto «justo» en materia de inversiones en cuanto que los recursos son limitados y, a la vez, se debe dar «coherencia» a las actuaciones que se realizan en el conjunto de la ciudad. «Los planes estratégicos de barrios que proponemos constituyen una simbiosis entre la planificación rigurosa y la participación ciudadana», incluye el texto de la proposición, que no quiere olvidar el papel que juegan los distritos a la hora de ordenar las prioridades de inversión que tienen los barrios.

Romo aspira a una ciudad de proximidad, armónica y coherente, mediante un programa a llevar a cabo en cada uno de los barrios, que respete las particulares culturas, «costumbres y aspiraciones de los hombres y mujeres que los habitan».

Además, desde el PSOE sugieren que se podría contar con una propuesta consensuada, a lo largo del cuarto trimestre del presente año para trabajar de forma ordenada en las inversiones de ciudad.

Personal

Por otro lado, José María Romo fue crítico con los escasos avances en materia de Personal que, a su juicio, se están produciendo en el Ayuntamiento de Burgos cuando se cumple el ecuador del mandato. El socialista lamenta que la concejala del área, Yolanda Barriuso, siga escudándose a estas alturas en la «herencia recibida» y en la «lentitud de los procesos en la administración».

Según sus palabras: «en lugar de dedicarse mejor a estos procedimientos, se afana en actuar como una funcionaria laboriosa, trabajo para el cual, evidentemente, no ha sido elegida. Ni planifica, ni establece objetivos, ni evalúa, ni saca conclusiones». Por cierto, que critica a la edil 'popular' por falta de transparencia porque lleva dos años sin publicar la masa salarial de los empleados municipales y niega información a la oposición sobre la situación de la plantilla, su coste, las bajas laborales y los pagos por las horas extras.