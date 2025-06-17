Vox Burgos cree que donar la recaudación de la venta del pañuelo de fiestas a Burgos Acoge «parece una provocación»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Parece que nos quiere provocar». Con estas palabras, el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez- Acitores, calificó la decisión del equipo de Gobierno de destinar la recaudación de la venta del pañuelo de las fiestas de San Pedro y San Pablo a la entidad Burgos Acoge.

La asociación fue una de las entidades a las que Vox pidió retirar la subvención municipal estando en el Gobierno con el PP, una acción que supuso la ruptura definitiva entre ambas formaciones, propiciando la salida de los de Vox del equipo de Gobierno.

«A nosotros se nos dijo por diversas partes que la recaudación iba a ser para la Asociación Española contra el Cáncer y ahora resulta que no es así», lamentó el concejal, quien asegura no entender «las decisiones de la alcaldesa de Burgos».

Una decisión que «además va en contra de lo que el PP a nivel nacional ha anunciado este fin de semana pasado: que retirará las ayudas a los inmigrantes irregulares e ilegales» y «precisamente esta entidad lo que hace es ayudar a esta inmigración».

«Da la sensación de que la señora Ayala nos quiere provocar, pero no lo hace», aseguró el portavoz de Vox, quien avanzó que «tal vez tengamos que hacer una llamada a Madrid para explicar a Feijóo que su alcaldesa hace lo contrario de lo que él proclama». Así las cosas, Martínez- Acitores apuntó que el PP es un partido «contradictorio, complejo y que funciona a golpe de opinión pública».

AMBIGÚ

Por otra parte, preguntado por la creación del ambigú en el Paseo de la Isla, del que Ayala aseguraba hoy que «se hará» a pesar de que se sacó de la modificación de crédito a petición de Vox, Marínez- Acitores ha lamentado «la forma de actuar de la alcaldesa» y le ha recordado que «gobierna en solitario».

En este sentido, ha señalado que «es importante recordar que el ambigú se instalaría frente al Hospital San Juan de Dios y no en la rotonda de Plaza Castilla como mucha gente cree». Así, apuntó que «tanto vecinos como pacientes y familiares de usuarios del hospital no quieren esta instalación frente al edificio» e incluso «habían recogido firmas para ello».