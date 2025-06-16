¿Quieres el pañuelo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2025 de Burgos? El 23 de junio sale a la venta

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El próximo 23 de junio, los burgaleses podrán adquirir el tradicional pañuelo de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Como cada año podrá adquirirse al precio de un euro y la recaudación se destinará a la entidad sin ánimo de lucro Burgos Acoge. Habrá 4.500 unidades disponibles y el punto de venta volverá a ser el Teatro Principal.

Así lo señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien confirmó que a partir de ese mismo día también estará disponible el programa de fiestas. En total se repartirán por diversos espacios municipales de la ciudad 85.000 ejemplares: 35.000 de tamaño grande y 50.000 en formato bolsillo. «Se trata de un programa con una maquetación renovada y con imágenes de mayor calidad que creemos que gustará a todo el mundo», explicó.

Y es que, tras la proclamación de la corte de reinas y damas, la ciudad se prepara para acoger sus fiestas en menos de diez días. Unos festejos que «cuentan con un presupuesto de 2,2 millones de euros». Un coste «similar al de años anteriores» y que «cuenta con oferta para todos los gustos y edades».

Una programación que llega con algunas novedades como el retorno a la mañana de la cabalgata, que tendrá lugar el lunes 30 de junio a partir de las 10.30 de la mañana y en la que, por el momento, no participarán dos peñas de la ciudad. «En esta ocasión se ha comunicado a las peñas la posibilidad participar o no en el evento», señaló la alcaldesa.

También llega con cambios la Ofrenda Floral y es que, como ya adelantó este periódico, con las flores se realizará un manto a Santa María Mayor con el objetivo de darle «mayor solemnidad a la cita», teniendo como referencia las ofrendas de ciudades como Valencia o Zaragoza,

La música será una de las grandes protagonistas de la semana de fiestas, con «la gratuidad de todos los conciertos», que se dividirán en dos escenarios: céntrico y excéntrico. A ellos se suman las propuestas de las escaleras del CAB o Sonidos del Mundo, además de las 6 verbenas programadas.

En Cuatro Reyes la música local y la gastronomía se darán la mano hasta el 12 de julio, mientras que los más pequeños serán los protagonistas del Paseo de la Isla, donde se ubicará la propuesta de ocio Isla fantasía.

No pueden faltar los fuegos artificiales con cinco noches de espectáculo y una traca final que combinará pirotecnia y teatro de la mano de Vulcano. Y para los amantes de los toros, la feria taurina llega con nombre locales como Morenito de Aranda o Jarocho y figuras nacionales como El Fandi o Morante de la Puebla.