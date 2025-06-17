El PP presentará al Pleno en los próximos meses «una propuesta para que los impuestos bajen»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno llevará en los próximos meses a un Pleno «una propuesta para que los impuestos bajen en global para todos los burgaleses». Esta es la promesa de la alcaldesa, Cristina Ayala, preguntada en el balance del ecuador del mandato cómo se está trabajando en la anunciada subida de la tasa de basuras y qué plazos maneja.

Según sus palabras, si han calculado que el Ayuntamiento de Burgos ingresará dos millones más por el incremento en esta tasa que financia los costes de la recogida de residuos en Burgos, «por medio de una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, se neutralizará la subida de basuras».

De acuerdo al presupuesto de 2025, los ingresos previstos por la tasa de basuras son de 11.400.000 euros y, por tanto, si se prevé aumentarlos en dos millones hasta los 13.400.000 euros, esa cantidad significaría un aumento de un 17,54% a trasladar a los recibos que pagan los hogares burgaleses.

Ayala insistió en que la subida en esta tasa es un «empeño de Sánchez» que han denunciado decenas de ayuntamientos en todo el país e indicó que en las «instrucciones» trasladadas a los técnicos municipales que redactarán las ordenanzas se incluye esa bajada de impuestos.

La alcaldesa no dio un plazo concreto para presentar al Pleno este asunto en el que necesitará recabar algún apoyo de los grupos de la oposición, ya que, según expuso, se ha tenido que elaborar un estudio para cumplir con la legalidad.

Ya en el plan presupuestario para los años 2026 a 2028, que se llevó hace unos meses a la Comisión de Hacienda, se incluyó la previsión de ingresar menos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En concreto, indicaba que caería la recaudación en 2.724.000 euros. Con esa bajada, el equipo de Gobierno, según las manifestaciones en aquel momento del responsable de Hacienda, pretendía compensar la subida de la tasa de basuras.