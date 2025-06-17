Mujer directiva. «Todavía quedan algunas cabezas pensantes que creen que esto es más para hombres»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La industria y la tecnología cuenta con mujeres que mandan. Directivas de grandes corporaciones y pequeñas y medianas empresas que demuestran que no hay brecha de competencias. Quizás la brecha es de mentalidad de algunos, aunque cada vez son menos. «Siempre ha habido en algunas cabezas que piensan que esto es más para los hombres que para las mujeres, pero es algo que estamos consiguiendo romper, pero todavía se encuentran esas cabezas pensantes que generan un muro donde no existe», señala la directora de Recursos Humanos de Hiperbaric, Maite Castrillejo.

Es una de las diez ponentes que se han citado en la III Jornada de Mujer e Industria que organiza Polo Positivo y el Ayuntamiento de Burgos. Apunta Castrillejo que este tipo de encuentros que permiten dar visibilidad a estos perfiles directivos o técnicos. «En Burgos hay muchísima industria, muy diversa y muy bien posicionada y las mujeres sí que tenemos visibilidad y foros como este la dan, sirven de inspiración a jóvenes y creo que conseguimos romper esos estereotipos de toda la vida», señaló.

La igualdad en la que cuestiones normativas y y legislativas han tenido mucho que ver a su juicio. «La ley de igualdad en 2007 va dando sus frutos», o igualar el permiso de paternidad al de maternidad que ha dejado atrás eso de elegir entre carrera o familia porque «ha facilitado que la mujer no se le deje de lado pensando en contratar porque luego va a tener una baja maternal porque el hombre está en igualdad de condiciones, por eso digo que estamos ganando mucho y haciendo que tengamos las mismas oportunidades».

Aunque hay cosas por hacer. Para empezar la búsqueda de talento STEM o técnicos entre el sector femenino. «Nos cuesta encontrar mujeres que se decanten en carreras tecnológicas y profesiones de FP como mecatrónica o mecanizado, ellas son contadas en esos puestos quizás porque no hay referencias o ejemplos donde mirarse», señala.

Estas y otras apreciaciones salieron a relucir en las III Jornadas Mujer e Industria donde, además de Castrillejo contó con la participación de Cristina Blanco (CEO Antolín), Bibiana Nicolás-Correa (Presidenta Grupo Correa), Verónica Pascual (Presidenta Fundación Asti), Sonia Fajardo Mínguez (Directora de Recursos Humanos en Skretting), Pilar Merino (Directora Recursos Humanos Constantia Tobepal), Noelia Témez (Global Proyect Operations Manager de ABB), Verónica Pinto (Directora Global IT Edscha), Angélica Medina (responsable de Informática y Transformación Digital en Adisseo España), Lorea Gil (Adavanced Manufacturing Industry 4.0 Antolín) y la presentación de las ponencias de Lidia Saiz-Maza (Directora Informativos La 8).

La cita afronta su tercera edición centrado, además de mostrar el talento femenino en la alta dirección de grandes empresas, en el reto de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme). «En esta tercera edición hemos querido ir ampliando un poco el espectro de tipología de empresas que se ven representadas en un proyecto como este donde queremos que se vea a la gran empresa pero, también, a la pyme que afronta retos tan o más relevantes que una gran empresa y con muchos menos recursos», señaló el director general de Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero.

La cita persigue fomentar vocaciones en el ámbito del emprendimiento y de la empresa pero también en sectores donde ellas no están tan presentes como en la industria. «Las mujeres podemos aportar la misma capacidad de trabajo, la misma profesionalidad pero hay cosas que nos diferencian de la gestión de los hombres, que es, quizás, una mayor empatía y son cuestiones que hay que poner en valor y que hay que contar», expuso la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.