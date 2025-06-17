Talento joven. Músicos y bailarines a una por la Asociación Down Burgos

La Orquesta Sinfónica de 3º a 6º de Profesional del Conservatorio, bajo la dirección de Raquel Rodríguez, y el alumnado de primero de Contemporáneo que abrió la gala.SANTI OTERO

Un año de trabajo, una coordinación que ha sido un auténtico reto y el amor por la música y la danza se desplegaron en el escenario del Fórum Evolución en la tarde de ayer. La 26 gala Down Burgos subió al escenario a 55 músicos de la Orquesta Sinfónica de 3º a 6º de Enseñanzas Profesionales de Música del Conservatorio Rafael Frühbeck de Burgos que interpretaron 11 piezas que otros tantos grupos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ interpretaron con coreografías preparadas durante los últimos meses. Un ejemplo del trabajo diario que estos 180 jóvenes realizan una vez que el timbre de sus colegios e institutos anuncia el final de la clase. La sensibilidad y elegancia se dieron la mano en una jornada donde todos ellos se estrenaban bajo las tablas del escenario del Auditorio Rafael Frübeck del Fórum.

Los músicos suelen estar en el foso, los bailarines no se suben a este teatro hasta que alcanzar 5º de profesional. Un acierto. La música en directo, con el esfuerzo de mantener el tipo durante toda la gala, aportó intensidad y emoción a la gala. Rompieron así los nervios de enfrentarse a un gran auditorio. Fue un estreno para todos que busca unir a estudiantes que comparten espacios pero rara vez se mezclan más allá del hall de entrada del edificio ubicado en Gonzalo de Berceo.

La Escuela de Danza ha desplegado el buen hacer del alumnado de 1º a 4º de Enseñanzas Elementales en sus dos clases por turno generando los momentos más entrañables. Además se unieron los alumnos del primer ciclo de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de Clásico y Contemporáneo que se imparten en el centro de Burgos, las de clásico y flamenco se desarrollan en el centro de Valladolid.

La orquesta sinfónica, bajo la dirección de Raquel Rodríguez, está formada por el alumnado de segundo y tercer ciclo de profesional que abarcan los cursos de 3º a 6º de profesional donde se especializan por instrumentos. Esta orquesta está formada por estudiantes de percusión, trombón, clarinete, trompeta, tuba, fagot, violín, viola, violonchelo, y contrabajo. Todas estas especialidades que se imparten en el conservatorio burgalés.