Las cifras del ITCL en 2024. 100 proyectos de I+D+i y siete millones de cifra de negocio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), con sede en el Polígono Industrial de Villalonquéjar, ha cerrado 2024, un buen año con "importantes cifras". Un balance que se cierra con la inmersión de su plantilla, un centenar de personas el 90% titulados superiores, en 101 proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación generando más de un centenar de contratos de servicios tecnológicos avanzados especialmente con pequeñas y medianas empresas, pymes, del sector industrial.

Esta actividad ha generado una cifra de negocio que supera los siete millones de euros que se desglosan en contratos con empresas pero también en fondos europeos de concurrencia competitiva que se han quedado en Burgos. De esta manera, se iniciaron proyectos como AI4SWEng, financiado por la Comisión europea, que busca desarrollar un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que puedan definir el ciclo de vida del desarrollo de software más ágil, eficiente y seguro.

Con financiación nacional, el ITCL ha participado en el desarrollo de diferentes Ecosistemas de Innovación como el INN04H20, en el ámbito del agua, que persigue una gestión más inteligente del agua. También está enmarcado en el desarrollo del ECENOVA-Ecosistema para crear comunidades energéticas innovadoras. El sistema EIFEDE-Ecosistema diseña la aplicación de la economía de datos en el sector energético.

A estos proyectos hay que sumar la intervención del centro tecnológico burgalés en algunas iniciativas nacionales como el PERTE Aeroespacial, el PERTE de Salud de Vanguardia y misiones del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). El centro, en todos estos ámbitos, persigue la transferencia de su tecnología (I+D aplicada, ingeniería de sistema, integración de sensores, inteligencia artificial, interoperabiidad y validación en entornos reales) al mercado y a las empresas para crear un ecosistema de desarrollo tecnológico puntero en el entorno.